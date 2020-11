¿Estás incomunicado? Twitter presenta intermitencia en su servicio

¿Estás incomunicado? Twitter presenta in...

Este jueves nos quedamos "incomunicados" en una de las redes sociales más populares del mundo al grito de "Twitter se cae" y es que hubo fallas que afectaron a millones de usuarios en México y otros países.

Fue poco después de las 16:00 horas del centro que la red social nacida bajo el concepto de 140 caracteres experimentó problemas y marcó errores cuando se intentaba refrescar el timeline.

Apenas el pasado día primero de este mes, Twitter también sufrió fallas que dejaron sin servicio a millones de personas en 50 países, entre esos varios de Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido.

En media hora se dispararon en más de mil los reportes en el sitio de Downdetector.

¿A alguien mas le fallan las notis en twitter? pic.twitter.com/tql5nxciIA — Leif (El prieto) Erikson (@AverageMexGuy) October 15, 2020

"Tweet no enviado. Lo sentimos no hemos podido enviar tu tweet", es la leyenda que aparece cuando se desea realizar una publicación. "No hay nada que ver aquí. Por ahora", es otro de los mensajes que se despliegan.

(Imelda Téllez)