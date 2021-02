Esto pasará con tu cuenta de WhatsApp si no aceptas los términos

A fin de brindarte suficiente tiempo para que puedas revisar los cambios a tu propio ritmo y conveniencia, extendimos la fecha de entrada en vigor hasta el 15 de mayo. Si no las aceptaste para ese entonces, WhatsApp no eliminará tu cuenta. No obstante, no tendrás acceso a todas las funciones de WhatsApp hasta que las aceptes. Durante un breve período, podrás recibir llamadas y notificaciones, pero no podrás leer ni enviar mensajes desde la aplicación.