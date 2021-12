Evita SPOILERS de "Spider Man: No Way Home" en redes, con este truco

Evita SPOILERS de "Spider Man: No Way Ho...

Te decimos paso a paso qué hacer para evitar los spoilers de "Spider Man: No Way Home" en tus redes sociales (FOTO ESPECIAL)

Estamos a unos días del estreno de "Spider Man: No Way Home", si eres de los menos afortunados que aún no tiene boletos para ver la película y hasta has pensado en cerrar momentáneamente tus redes sociales para evitar los spoilers, esto te interesa. Aquí te compartimos un "truco"que te librará de todos aquellos que pretendan anticiparte algo de la cinta.

La aparición de los tres Spider Man (Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire) en Spider Man No Way Home, es la noticia que todo mundo espera se confirme; sin embargo, hasta el día de hoy nada es oficial, por lo que muy seguramente el día del estreno la noticias correrán como polvora en redes sociales y no queremos que seas víctima de ningún spoiler.

ASÍ PUEDES EVITAR LOS SPOILERS DE "SPIDER MAN: NO WAY HOME" EN TWITTER:

Únicamente hay que usar una herramienta que incluye la aplicación, y aquí te explicamos los pasos:

Entrar a la app o a la plataforma en el navegador

Ve a ´Notificaciones´

Buscar el engrane de ´Ajustes´

Seleccionar la opción de ´Filtros´

Activa la opción de ´Palabras Silenciadas´

Se abrirá otra pantalla en la que puedes añadir las palabras, hashtags, emojis, nombres de usuario y frases completas que no quieres ver en tu timeline; para esto solo debes presionar el signo de ´+´

Una vez puestas todas las palabras, presiona ´Guardar´ en la pantalla superior derecha y los cambios se guardarán.

ASÍ PUEDES EVITAR LOS SPOILERS DE "SPIDER MAN: NO WAY HOME" EN INSTAGRAM:

A pesar de que Instagram no están usado para este tipo de cosas, también puedes encontrar algunos spoilers y este es el método para bloquearlos:

Abre Instagram y ve a tu perfil

y ve a tu perfil Presiona el ícono de opciones (menú de tres rayas horizontales en la parte superior)

Ve a la opción de ´Configuración´

Presiona la opción de ´Privacidad´

Ve al apartado de ´Palabras ocultas´

Checa la función de ´Palabras y frases personalizadas´

Activa la función de ´Ocultar comentarios´

Administra la lista de palabras, agrega frases, emojis y palabras que no quieras ver.

La lista puede actualizarse todas las veces que quieras.

ASÍ PUEDES EVITAR LOS SPOILERS DE "SPIDER MAN: NO WAY HOME" EN FACEBOOK:

Facebook es sin duda la principal herramienta para los amantes de "ver el mundo arder", por lo que sin duda esta es la plataforma en donde más debes cuidarte de los spoilers, sin embargo y a pesar de que hay métodos para bloquear comentarios y personas, lo más seguro es descargar una aplicación externa llamada Spoilers Blockers, con la cual podrás tapar todo lo relacionado con Spider Man No Way Home:

Buscar la aplicación en Google Play Store e instálala

Ábrela y otorga permisos a los servicios de accesibilidad de Android

Ve a la opción de ´Blockers´ y escribe palabras relacionadas a lo que no quieres ver; se puede agregar de cualquier tipo y después desactivarlas

Presionar la opción de ´Apps protected from spoilers ´ para configurar en que aplicaciones no queremos ver spoilers , como Facebook , Twitter , Instagram y otros.

´ para configurar en que aplicaciones no queremos ver , como , , y otros. Listo, con estos pasos estarás protegido en lo que puedes ir a ver la película sin dejar de usar tus redes sociales.

(Imelda Téllez)