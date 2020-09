Facebook sufre nueva caída y seguro ni lo notaste

Facebook sufrió una nueva caída y seguro ni lo notaste, algunos cibernautas comenzaron a reportar en otras redes sociales que que no podían ver las actualizaciones ni enviar mensajes en Facebook, lo que provocó que muchos más usuarios corrieran a revisar la red propiedad de Mark Zuckerberg, para cerciorarse que efectivamente estaba presentando fallas.

Si a Facebook le pasa, ¿qué se espera de los sitios de bajo o nulo presupuesto? #FacebookDown pic.twitter.com/yFYOOVPSGL — Ese Pedro (@EsePedr0) September 9, 2020

La mayoría mencionó que al intentar ingresar a sus cuentas les aparece el mensaje "Esta página no está disponible en este momento. Puede deberse a un error técnico que estamos intentando solucionar".

De acuerdo con información del sitio DownDetector, en donde los usuarios señalan los problemas que tienen con diversas plataformas y servicios de internet, Facebook comenzó a fallar alrededor de las 12:30 horas de hoy miércoles 9 de septiembre.

Los usuarios inicialmente señalaban que no podían enviar mensajes a través de Messenger y que en Facebook no podían compartir ni dejar su reacción o comentario en las publicaciones de sus amigos, tiempo después informaron ya no les era posible ingresar a la red social.

(Imelda Téllez)