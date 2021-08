La NASA pagará 45 mdd a quien los ayude a conquistar la Luna lo antes posible

Ya no basta con una simple visita a la Luna, la carrera por conquistar el satélite natural de la Tierra está cada vez más viva, la NASA promete pagar la jugosa cantidad de 45 millones de dólares a quien los ayude a llegar conquistar la Luna lo antes posible.

Recientemente, la agencia aeroespacial de Estados Unidos anunció que se está preparando para ejecutar viajes regulares a la Luna como parte del proyecto Artemisa, y para ayudar a afinar los detalles de su misión, la NASA otorgará contratos de hasta 45 millones de dólares para cualquier empresa que pueda colaborar en el desarrollo de proyectos de reducción de riesgos tecnológicos y de ingeniería para el sistema de aterrizaje y retorno a la superficie lunar de los seres humanos (mejor conocido como HLS, por sus siglas en inglés).

¡A CUIDAR EL AGUA! NASA COMPARTE ALARMANTES IMÁGENES DE LA SEQUÍA EN MÉXICO

Ya no basta con una simple visita a la Luna, la carrera por conquistar el satélite natural de la Tierra está cada vez más viva, la NASA promete pagar la jugosa cantidad de 45 millones de dólares a quien los ayude a llegar conquistar la Luna lo antes posible. Recientemente, la agencia aeroespacial de Estados Unidos anunció que se está preparando para ejecutar viajes regulares a la Luna como parte del proyecto Artemisa, y para ayudar a afinar los detalles de su misión, la NASA otorgará contratos de hasta 45 millones de dólares para cualquier empresa que pueda colaborar en el desarrollo de proyectos de reducción de riesgos tecnológicos y de ingeniería para el sistema de aterrizaje y retorno a la superficie lunar de los seres humanos (mejor conocido como HLS, por sus siglas en inglés). Las empresas que se adentren a esta aventura de investigación por el desarrollo del proyecto ya conocido como NextSTEP-2 Apéndice N, ayudarán a la NASA a pulir los requisitos para la futura solicitud de servicios recurrentes, que garantizarán viajes regulares con tripulación desde la base en la órbita lunar a la superficie lunar y viceversa. “Estamos preparando a la industria estadounidense para que se convierta en proveedora de servicios confiables en el mercado lunar”, declaró Greg Chavers, miembro del equipo de Ingeniería de Sistemas e Integración para vuelos espaciales tripulados en la sede de la NASA. El objetivo de la NASA, que ha dado mucho de qué hablar con sus descubrimientos en épocas recientes, es permitir, a largo plazo, viajes más seguros y de menor costo para acceder a la superficie lunar. Al mismo tiempo, la agencia busca que el sector privado pionero consolide su participación en la economía lunar emergente. "Aprovechando el ingenio estadounidense, los astronautas de Artemisa explorarán nuevas áreas de la Luna, donde descubriremos los misterios del sistema solar en beneficio de todos". El involucramiento temprano de terceros, permitirá a las empresas continuar el desarrollo de sus conceptos HLS sostenibles y le dará mayores herramientas a los expertos de la NASA, que no teme a la inversión en el sector espacial y busca innovar en el plano de los aterrizajes lunares tripulados, que servirán como prueba de concepto para la arquitectura del aterrizaje lunar Artemisa. “Llevar astronautas a la Luna y lograr una presencia persistente allí, no es poca cosa. Los módulos de aterrizaje lunares son una pieza importante necesaria para poner a Artemisa en movimiento hacia ese objetivo”, dijo Kathy Lueders, administradora asociada de la Nasa para Exploración y Operaciones Humanas. “Estamos un paso más cerca de demostrar, una vez más, que la NASA es líder mundial en exploración espacial. Nuestra presencia en la Luna inspirará a la próxima generación de diversos científicos, ingenieros y exploradores a dar saltos aún mayores”. Los expertos especulan que la competencia de los desarrolladores privados por hacerse con estos contratos será digna de verse. SpaceX (la compañía de Elon Musk) y Blue Origin (la de Jeff Bezos) se perfilan ya como dos de las muchas empresas que buscarán quedarse con la mayor parte del pastel lunar. PRIMER PARADA, LA LUNA; DESTINO, MARTE Además de solicitar estudios de diseño y actividades de reducción de riesgos, NextSTEP-2 Apéndice N busca garantías en materia de seguridad, diseño y construcción, así como cumplir los estándares médicos y de salud que exige la agencia. La NASA espera otorgar estos millonarios contratos antes de que finalice el año y posteriormente seguir con inversiones durante todo el 2022. Las misiones del proyecto Artemisa contemplan el envío de un conjunto de nuevos instrumentos científicos y tecnológicos para el estudio de la Luna, asimismo, se contempla el alunizaje de la primera mujer y la primera persona de color en la superficie del satélite terrestre y el establecimiento de presencia humana a largo plazo, lo cual sería un gran paso para la humanidad después de muchos años de ausencia en el astro. Este conjunto de misiones tiene como propósito el que será el siguiente gran salto de la humanidad: enviar a los astronautas en un viaje de ida y vuelta de dos años a Marte y viceversa. (Aline Núñez)

Las empresas que se adentren a esta aventura de investigación por el desarrollo del proyecto ya conocido como NextSTEP-2 Apéndice N, ayudarán a la NASA a pulir los requisitos para la futura solicitud de servicios recurrentes, que garantizarán viajes regulares con tripulación desde la base en la órbita lunar a la superficie lunar y viceversa.

Estamos preparando a la industria estadounidense para que se convierta en proveedora de servicios confiables en el mercado lunar, declaró Greg Chavers, miembro del equipo de Ingeniería de Sistemas e Integración para vuelos espaciales tripulados en la sede de la NASA.

El objetivo de la NASA, que ha dado mucho de qué hablar con sus descubrimientos en épocas recientes, es permitir, a largo plazo, viajes más seguros y de menor costo para acceder a la superficie lunar. Al mismo tiempo, la agencia busca que el sector privado pionero consolide su participación en la economía lunar emergente.

Aprovechando el ingenio estadounidense, los astronautas de Artemisa explorarán nuevas áreas de la Luna, donde descubriremos los misterios del sistema solar en beneficio de todos.

El involucramiento temprano de terceros, permitirá a las empresas continuar el desarrollo de sus conceptos HLS sostenibles y le dará mayores herramientas a los expertos de la NASA, que no teme a la inversión en el sector espacial y busca innovar en el plano de los aterrizajes lunares tripulados, que servirán como prueba de concepto para la arquitectura del aterrizaje lunar Artemisa.

Llevar astronautas a la Luna y lograr una presencia persistente allí, no es poca cosa. Los módulos de aterrizaje lunares son una pieza importante necesaria para poner a Artemisa en movimiento hacia ese objetivo, dijo Kathy Lueders, administradora asociada de la Nasa para Exploración y Operaciones Humanas.

¿PIERDES TU COCHE EN EL ESTACIONAMIENTO? GOOGLE MAPS TE AYUDA A ENCONTRARLO

Estamos un paso más cerca de demostrar, una vez más, que la NASA es líder mundial en exploración espacial. Nuestra presencia en la Luna inspirará a la próxima generación de diversos científicos, ingenieros y exploradores a dar saltos aún mayores.

Los expertos especulan que la competencia de los desarrolladores privados por hacerse con estos contratos será digna de verse. SpaceX (la compañía de Elon Musk) y Blue Origin (la de Jeff Bezos) se perfilan ya como dos de las muchas empresas que buscarán quedarse con la mayor parte del pastel lunar.



PRIMER PARADA, LA LUNA; DESTINO, MARTE

De acuerdo con información de la revista GQ, además de solicitar estudios de diseño y actividades de reducción de riesgos, NextSTEP-2 Apéndice N busca garantías en materia de seguridad, diseño y construcción, así como cumplir los estándares médicos y de salud que exige la agencia. La NASA espera otorgar estos millonarios contratos antes de que finalice el año y posteriormente seguir con inversiones durante todo el 2022.

DÍA MUNDIAL DEL OVNI ¿SABÍAS QUE EXISTEN RELIGIONES DONDE LOS VENERAN?

Las misiones del proyecto Artemisa contemplan el envío de un conjunto de nuevos instrumentos científicos y tecnológicos para el estudio de la Luna, asimismo, se contempla el alunizaje de la primera mujer y la primera persona de color en la superficie del satélite terrestre y el establecimiento de presencia humana a largo plazo, lo cual sería un gran paso para la humanidad después de muchos años de ausencia en el astro.

Este conjunto de misiones tiene como propósito el que será el siguiente gran salto de la humanidad: enviar a los astronautas en un viaje de ida y vuelta de dos años a Marte y viceversa.

(Aline Núñez)