WhatsApp dejará de funcionar el 15 de mayo; te decimos porqué y cómo evitarlo

WhatsApp dejará de funcionar el 15 de mayo, fecha en la que entrarán en vigor las nuevas Condiciones del Servicio y Política de Privacidad. En los últimos días seguro recibiste un mensaje de advertencia al entrar a la app, todos los usuarios se verán obligados a aceptar las condiciones antes de la fecha mencionada, si quieren continuar haciendo uso del servicio de mensajería instantanea en sus dispositivos.

Si eres de los que no aceptó las nuevas políticas o no sabes cómo hacerlo, no te preocupes todavía estás a tiempo.

Los pasos a seguir son bastante sencillos: al entrar a la aplicación, es probable que aparezca un mensaje sobre las condiciones de uso de WhatsApp. Basta con aceptarlas para evitar la suspensión de la cuenta a partir del 15 de mayo.

Si el citado mensaje no te aparece al entrar en la aplicación, es posible que ya hayas aceptado las nuevas condiciones (y quizá no lo recuerdes). Si el mensaje te apareció en el pasado pero decidiste no aceptar las condiciones, es probable que este aparezca de nuevo en los próximos días.

¿QUÉ OCURRE SI NO ACEPTAS LAS CONDICIONES DE WHATSAPP ANTES DEL 15 DE MAYO?

Si, una vez llegado el día 15 de mayo, no has aceptado las condiciones de uso de WhatsApp, tu cuenta será restringida, pero no borrada. Esto es lo que explica la compañía en su página web:

"Si no las aceptaste para ese entonces, WhatsApp no eliminará tu cuenta. No obstante, no tendrás acceso a todas las funciones de WhatsApp hasta que las aceptes. Durante un breve período, podrás recibir llamadas y notificaciones, pero no podrás leer ni enviar mensajes desde la aplicación".

WhatsApp aclara en su página de soporte que "podrás aceptar las actualizaciones incluso después del 15 de mayo. Por lo tanto, podrás recuperar el acceso a tu cuenta si, por alguna razón, no has aceptado las condiciones de uso antes de la citada fecha".

No has de olvidar que, en paralelo, WhatsApp podría llegar a aplicar su política de usuarios inactivos. Así lo explica la compañía en su página web:

"En general, se eliminan las cuentas de WhatsApp que estén inactivas por más de 120 días a fin de mantener la seguridad, limitar la retención de datos y proteger la privacidad de los usuarios. Se considera que hay inactividad cuando el usuario no se conecta a WhatsApp".

MÓVILES QUE DEJARÁN DE TENER LA ACTUALIZACIÓN DE WHATSAPP

Además de la entrada en vigor de las nuevas condiciones de WhatsApp, la app dejará de dar mantenimiento en algunos dispositivos con sistema operativo obsoleto.

ANDROID

La app dejará de recibir actualizaciones en dispositivos con sistema operativo Android 4.0.3 o anterior, por lo que en estos celulares la aplicación pronto podrían dejar de funcionar:

Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy S4

Galaxy Nexus de Google

Xperia S de Sony

IOS

En el caso de los iPhone, WhatsApp dejaría de funcionar en 2021 en estos modelos:

iPhone 4s

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

Quedarán sin servicio los dispositivos que no tengan al menos la actualización iOS9.

(Imelda Téllez)