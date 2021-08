WhatsApp: el truco para localizar personas que pone en riesgo tu vida

Existe un truco en WhatsApp para localizar personas que, si bien se podría usar para salvar vidas, se ha convertido en toda una amenaza para los usuarios, poner en riesgo su vida y es una violación al derecho de la privacidad.

Lo primero que hacen es trasladarse hasta Google y ubicar cualquier fotografía, una que sea atractiva o tierna que despierte el interés de la víctima. Aprietan en los tres puntos que aparecen arriba, seleccionan "Compartir" y copian el enlace.

Luego regresan de nuevo a Google y allí buscan la página "IP Logger Acortador de URL". En esa página pegan el link de la imagen copiada y al procesarlo presionan "Enter"

Seguidamente se les despliega un nuevo menú que lanzará un nuevo enlace. Ese mismo lo copian y abren WhatsApp para enviárselo al contacto o víctima. Aquí es donde las personas deben estar muy atentas a las direcciones web, por si se trata de esto. Ya que al abrirlo saldrá la imagen.

Cuando se alerta que la persona ya lo abrió estos se regresan de nuevo a la página y presionan la visualización y esta arrojará la ubicación exacta de la persona.

Si por trabajo o alguna otra razón recibes frecuentemente mensajes de números desconocidos, ten mucho cuidado con los links que te mandan, evita abrir enlaces de cualquiera que desconozcas o te parezca sospechoso. Recuerda que el peligro también existe en las redes sociales y el robo de información es una amenaza latente.

No olvide bloquear o no contestar aquellos mensajes o llamadas por WhatsApp de personas que no estén en su directorio. Y sobre todo mucha atención con los móviles de sus hijos por su seguridad.

(Aline Núñez)