Google rinde homenaje a María Grever, compositora del bolero en México

Google rinde homenaje a María Grever, co...

El buscador más utilizado a nivel mundial, Google decidió rendirle un homenaje con un Doodle especial a María Grever, cantante y compositora mexicana que triunfo en el mundo gracias a sus increíbles habilidades en la música.

"Gracias por toda la música María Grever; ¡Hoy sigue tocando la fibra sensible de los oyentes de todo el mundo!", escribieron los responsables del buscador.

María Grever

María Joaquina de la Portilla Torres, su nombre real, es oriunda de León Guanajuato, donde nació el 14 de septiembre de 1885, de acuerdo con la historia publicada por el Instituto Mexicano de la Radio (IMER).

La interprete María Grever es hija de Francisco de la Portilla Martínez, comerciante andaluz, y de la tapatía Julia Torres Hernández. Por esto, tuvo que irse con rumbo a Sevilla y Madrid, donde recibió toda su educación.

Una vez instalada, en pleno desarrollo de sus habilidades musicales, descubiertas a los seis años mientras cantaba un villancico navideño de su propia autoría, fue enviada a París, Francia, para tener un encuentro con los grandes de la música europea en ese momento.

Entre sus grandes maestros destacan Claude Debussy, compositor, así como el músico austriaco Franz Lehár, pero su preparación se vio truncada tras la muerte de su padre, por lo que volvió a México, pero no se olvidó de la música: terminó un par de carreras en composición y concertista de piano.

Años más tarde, cuando cumplió los 22, se casó con León Augusto Grever, un ejecutivo petrolero, con quien se mudó a Veracruz para comenzar una familia, territorio donde también escribió algunos de sus más grandes temas.

Sin embargo, este homenaje en el buscador más utilizado del mundo se hizo en conmemoración del aniversario de la composición de la pieza "Ti-Pi-Tin", uno de sus mayores éxitos, escrito en 1938, de acuerdo con Doodle de Google.

Algunas de sus más grandes canciones, retomadas y reversionadas por grandes artistas de México y Estados Unidos, son: "Te quiero", "Dijiste", "Cuando vuelva a tu lado", "Alma mía", "Ya no me quieres", "Así", "Volveré", "Por si no te vuelvo a ver", sin olvidarnos de "Júrame".

Una vez instalada en Nueva York, con un gran respeto de toda la industria musical en ambos lados de la frontera, María fue contratada por los Estudios Paramount y 20th Century Fox, donde le dio vuelta a su carrera con la composición de música para películas y documentales. Además, incursionó con éxito en Broadway, donde dirigió música para distintas comedias musicales.

De acuerdo con el IMER, la lista de cantantes que interpretaron sus canciones es larga y abarca algunos nombres de amplio reconocimiento en la industria del entretenimiento como: José Mojica, Andy Russell, Dean Martin, Nicolás Urselay, Bobby Darin, Enrico Caruso, Ray Conniff, Aretha Franklin, Alfonso Ortiz Tirado, Libertad Lamarque, Las Andrews Sisters, Barry Manilow, Bola de Nieve, Tonny Bennett, Sara Vaughan, Gloria Estefan, Marco Antonio Muñiz, Amy Winehouse, Carmela y Rafael, Luis Miguel, Rod Stewart, José Carreras, Natalie Cole, Tania Libertad, Javier Solís, Natalia Lafourcade, Eugenia León y muchos más.

Lamentablemente enfermó de una parálisis en 1948, de acuerdo con la institución mexicana, por lo que falleció en diciembre de 1951. Actualmente sus restos permanecen sepultados en el Panteón Español de la Ciudad de México.