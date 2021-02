HBO Max confirma su llegada a Latinoamérica, este será su contenido

Una nueva plataforma de streaming anuncia su llegada a México, aunque Netflix es una de las favoritas alrededor del mundo, ya hay varias empresas que están compitiendo contra el grande de las series y películas por internet.

Desde el año pasado la plataforma de HBO Max abrió servicio en Estados Unidos, ahora confirma su llegada al resto de Latinoamérica con un amplio y prometedor catálogo.

MUERE ABUELA DE CHRISTIAN NODAL HORAS DESPUÉS QUE LA DE BELINDA

Para quienes no lo saben, HBO Max es un servicio de streaming que nunca estuvo disponible fuera de Estados Unidos, por lo que es la primera vez que lo tendremos con nosotros. Pero eso no es todo, sino que aparte de contenido de HBO, podremos encontrar todo lo relacionado con WarnerMedia.

Así es como nos lo dice Johannes Larcher, responsable de HBO Max International.

Estamos muy entusiasmados con el lanzamiento de HBO Max en América Latina y el Caribe, que es el primer paso para llevar el servicio directo al consumidor de WarnerMedia a los consumidores fuera de los Estados Unidos, y alrededor el mundo.

Esta plataforma tiene alianza con WarnerMedia, lo que significa que tendremos con nosotros contenido de las cadenas:



HBO

Warner Bros

Cartoon Network

Looney Tunes

New Line

DC

CNN

TNT

TBS

truTV

Adult Swim

HBO Max prepara un amplio catálogo para sorprender al público, desde hace tiempo se ha confirmado producciones como la reunión de “Friends”, “La Liga de la Justicia: Snyder Cut”, “The Witches”, “Wonder Woman 1984”, “The Conjuring 3”, “Dune” y “House of Dragon” del universo de “Game of Thrones”, sólo por mencionar algunos que muy pronto estarán disponibles.

Es así que tendremos uno de los catálogos más interesantes en cualquier servicio de streaming y que, seguramente, hará que aquellos que aún ven televisión por cable, decidan dar el paso a la era digital, pues gran parte del contenido que trae consigo HBO Max involucra a canales importantes de televisión de paga, comentó Larcher.

DESPIDEN A GINA CARANO DE "THE MANDALORIAN", POR POLÉMICOS COMENTARIOS

De momento no se ha revelado el día exacto en el que estará disponible, pero ya es un hecho que podremos disfrutar de la plataforma el próximo mes de junio. Tampoco se ha confirmado el costo del servicio, aunque se rumora que pudiera estar en un rango entre los $150 y $200 pesos mexicanos, siguiendo los estándares de las distintas plataformas de streaming que actualmente son las favoritas del público.

Con información de Fayer Wayer y Debate.

(Aline Núñez)