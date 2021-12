La NASA contrató a este joven por error y se quedó 8 años

La NASA contrató a este joven californiano por error y se quedó 8 años. David Miller se convirtió en empleado de la agencia espacial estadounidense, llegó allí sin tener ninguna experiencia previa, sin saber cuál sería exactamente su rol y sin haber aplicado.

El joven nunca se postuló para el puesto, y cuando lo llamaron para la entrevista no le informaron que se trataba de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio.

Graduado en ingeniería mecánica y con una especialización en ingeniería aeroespacial en la Universidad de Washington, David Miller simplemente buscaba un trabajo que tuviera que ver con el mantenimiento de aviones. Encontró una oferta de Boeing, en Texas, en la que se pedía por un ingeniero mecánico. Cuando lo llamaron para agendar la entrevista también le ofrecieron presentarse para otro trabajo.

Hay un trabajo diferente que creemos que te puede gustar y es para ser manipulador en el equipo de gráficos de análisis y cinemática interactiva, le propusieron. Miller no tenía ni idea de qué era, ni de cómo se hacía, pero cuando uno se encuentra en plena búsqueda laboral no se puede dar el lujo de cerrar ninguna puerta. Aceptó ir a ambas entrevistas.

Solo tuvo una entrevista, (la de Boeing) y el reclutador que lo había contactado volvió a llamar pasadas unas semanas dándole la noticia de que había sido contratado. Miller pensó que era para el puesto de ingeniero mecánico, pero en realidad lo habían seleccionado para el otro empleo: "Uno del que nunca tuve ninguna entrevista y el cual no entendía nada".

David se mudó a Texas sin saber que estaba a punto de trabajar para la NASA. "Simplemente no sabía los detalles porque me contrataron sin entrevistarme específicamente para ese puesto. Así que fui para allá y en el primer día en ese trabajo me di cuenta de todo", explicó en un video de TikTok que se viralizó.

Cuando estaba completando el papeleo de orientación e instrucción sobre su rol, David se dio cuenta de que estaba haciendo un trabajo completamente diferente al que había imaginado.

¿FUE UN TRUCO DE LA NASA?

No creo que el proceso de contratación fuera intencionalmente confuso o secreto, creo que es solo que Boeing es un gran contratista para la NASA, y realmente necesitaban gente. De hecho, tenía un compañero de trabajo (Karl) que fue contratado una semana antes que yo, y sucedió esencialmente de la misma manera para él, explicó el joven en BuzzFeed.

"Estoy bastante seguro de que solo necesitaban que el equipo se dotara de personal rápidamente, por lo que lo hicieron posible a partir del grupo de solicitantes que ya estaban en su sistema".

En 2015 Miller dejó su empleo en la NASA para poder volver a Los Ángeles con su familia. Pero recuerda el paso por la poderosa compañía con enorme cariño: "Pude trabajar en cosas que iban al espacio y tocarlas físicamente y marcar la diferencia. También estaba en Mission Control cuando sucedían cosas en el espacio, como caminatas espaciales y atracaderos".

Ahora, su trabajo nada tiene que ver con las naves, pero su historia en la NASA sigue sorprendiendo a miles de personas. Tanto es así que el video, originalmente compartido por su novia, Heather Trip, acumula casi 10 millones de visualizaciones en TikTok.

