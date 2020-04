"Me importa", así podrás activar la nueva reacción de Facebook

La red social más famosa y utilizada del mundo, Facebook agregó una nueva reacción entre sus ya conocidas "Me gusta", "Me encanta", "Me divierte", "Me enfurece", el "Me importa", para que sus usuarios puedan demostrar su apoyo a quienes aman, durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus (COVID-19).

De acuerdo a Grupo Fórmula, si aún no cuentas con la reacción te compartimos como activarla y compartirla con tus seres queridos.

"Esperamos ayudar a que tú, tus familiares y tus amigos se sientan un poco más cerca", escribió el equipo de Facebook.

COMO ACTIVAR LA REACCIÓN "ME IMPORTA"

Para activar la reacción "Me importa", representada con un emoji sonriente abrazando un corazón, solo se necesita seleccionar el apartado "Me gusta" en la publicación de interés, este desplegará las reacciones de Facebook, incluida el "Me importa".

Si el "Me importa" no aparece, posiblemente sea porque la aplicación de Facebook no está actualizada en algunos dispositivos, así que es necesario actualizarla. También cabe mencionar que, Facebook está desplegando esta nueva reacción paulatinamente a nivel mundial.

(Azucena Uribe)