Mujeres cariñosas y sensibles atraen patanes, lo confirma la ciencia; quizá en más de una ocasión te has preguntado ¿por qué siempre te tocan hombres patanes?, pero seguro, jamás imaginaste que tú y tu comportamiento podría ser un imán para ellos.

Sabemos que encontrar al chico perfecto no es tarea fácil; coincidir con alguien en tiempo y espacio, gustarle y que nos guste, que busquemos exactamente lo mismo, que conectemos, nos enamoremos y nos aceptemos, es algo sumamente difícil; y cuando por fin creemos que hemos encontrado a nuestro prospecto ideal, resulta que, más bien, es la peor elección de nuestra vida. ¿Por qué?, ¿olemos feo?, ¿hay algo malo en nosotras? Nos lastima, amarlo duele cada vez más, ¿por qué si le damos todo?, ¿por qué si somos transparentes y cariñosas? Y es que justo ahí es donde está la respuesta, no quiere decir que sea nuestra culpa, sino que los patanes se sienten atraídos por mujeres sensibles.

PATANES VS MUJERES CARIÑOSAS

Ojo: la siguiente explicación no quiere decir que estamos destinadas a un amor lleno de dolor, podemos romper con el patrón en el momento en el que lo decidamos y trabajemos con mucho esfuerzo en nuestro amor propio. Ninguna mujer se merece a un patán que las lastime, dañe o que las haga sentir menos.

De acuerdo con el filósofo André Sólo, las mujeres que son más cariñosas y sensibles se convierten en la presa de los patanes. Una de las razones más importantes es que los polos opuestos se atraen, y es un dicho que hemos escuchado cientos de veces.

Según el experto, los patanes y los narcisistas tienden a adoptar una cara falsa que los hace ver como si fueran personas tiernas, amables, divertidas y amorosas únicamente cuando desean algo, la razón por la que se nos complica ver cuando se muestran como detestables llenos de enojo. Y de acuerdo con investigaciones, se estima que sólo el 1 por ciento de las personas en el mundo son narcisistas patológicos. Sí, puede sonar como una cifra insignificante, pero, por lo menos, uno puede estar más cerca de lo que creemos y puede ser ese hombre que nos gusta, pues nuestra sensibilidad y amor atrae su comportamiento controlador.

¿CÓMO SON LOS NARCISISTAS?

Es importante recordar que las personas que son narcisistas creen que son superiores a todos, razón por la que quieren poseer atención, fortuna, fama y respeto, de este modo, logran manipular para obtener lo que sea que deseen. Asimismo, cuando eres una persona sensible y cariñosa, dejas el ego a un lado, tomas todo de una forma íntima, eres creativa, atenta y cuidadosa cuando alguien te interesa, tu personalidad logra atraerse con la anterior por medio de la empatía.

Es decir, una mujer sensible y cariñosa es todo lo que un patán o un narcisista busca. ¿Cómo no nos damos cuenta? Recuerda, no es nuestra culpa, al principio ellos no muestran su verdadera personalidad, fingen interés para que, de cierto modo, las mujeres se sientan bien y hasta adictas a su compañía, momento en el que ayudarlo a ser mejor persona, se convierte en tu debilidad.

