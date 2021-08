Netflix prepara catálogo de videojuegos de sus series más exitosas

Netflix apuesta por los videojuegos y se prepara para conquistar este nuevo mercado. La famosa plataforma de streaming prepara una nueva e interactiva experiencia para sus suscriptores, un catálogo de videojugos sobre sus series más exitosas.

Desde el surgimiento de Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, entre otras plataformas, Netflix enfrenta seria competencia en el mercado del streaming, por lo que busca destacar mejorando la experiencia para sus usuarios con contenido más interactivo, los videojuegos.

El pasado mes de julio se anunció el interés de los inversores de Netflix por explorar el mundo de los videojuegos y no tardaron de poner manos a la obra, contrataron a un ex ejecutivo de Electronic Arts y Oculus y empezaron a consolidar los primeros videojuegos que pronto podríamos jugar en la plataforma a través de nuestros smartphones.

Dado que llevamos casi una década en nuestro impulso hacia la programación original, creemos que es el momento adecuado para aprender más sobre cómo nuestros miembros valoran los juegos. Es comprensible que a Netflix le gustaría ir por este camino dado el enorme aumento en los ingresos de los videojuegos en los últimos años.

Los juegos se incluirán de forma gratuita con las suscripciones de Netflix de los usuarios, que se está configurando para que la compañía ofrezca un conjunto de opciones móviles similar a Apple Arcade, pero disponible exclusivamente para los suscriptores de esta plataforma.

LOS PRIMEROS VIDEOJUEGOS DE NETFLIX

A pesar de que anunció la noticia en julio de 2021, Netflix ya está dando su siguiente paso al permitir que los suscriptores de Polonia jueguen dos juegos de Stranger Things bajo el sistema operativo Android.

A partir de hoy, los miembros en Polonia pueden probar los juegos móviles de Netflix en Android con dos juegos, "Stranger Things 1984" y "Stranger Things 3", todos como parte de su membresía", dijo un portavoz de Netflix en un comunicado. "Todavía es muy, muy pronto y trabajaremos duro para ofrecer la mejor experiencia posible en los próximos meses con nuestro enfoque de juegos sin anuncios, sin compras en la aplicación.

Los usuarios pueden hacerse una idea de cómo funciona gracias a un tweet del equipo polaco de Netflix. Los videojuegos disponibles aparecerán en el feed de inicio. Si se toca el ícono de un juego, se puede obtener más información sobre el juego y luego aparecerá un botón para descargarlo.

Seguidamente, se le pedirá al usuario que inicie sesión en su cuenta de Netflix cuando abra un videojuego ofrecido como parte de su suscripción antes de poder jugarlo, asegurando así que la app descargada coincida con el usuario de la cuenta.

LOS PRIMEROS PASOS DE NETFLIX EN CONTENIDO INTERACTIVO

El plan de la compañía para implementar videojuegos en su plataforma se produce después de que Netflix agregara a su catálogo algunas producciones interactivas como "Black Mirror: Bandersnatch", "Minecraft: Story Mode" y "Carmen Sandiego: To Steal or Not to Steal", ya que intentaron tentar a los jugadores con una serie de desafíos que fueron bien recibidos por sus millones de suscriptores en general.

Claramente alentados por lo que vieron, los jefes del gigante con sede en California examinaron las opciones de agregar juegos para teléfonos inteligentes a su servicio tras ver el éxito que tuvieron dichas producciones.

(Aline Núñez)