No hay universo paralelo, la NASA explica su verdadero descubrimiento

Lo que parecía ser una película de ficción hecha realidad, todavía resulta ser una fantasía imposible. El presunto descubrimiento de la NASA de un universo paralelo donde todo es al revés es falso, científicos explican la realidad de su descubrimiento.

De acuerdo con Milenio, en redes sociales se hizo viral la noticia sobre la NASA y su descubrimiento de un universo paralelo, pero la noticia resultó ser una malinterpretación de otro descubrimiento, igual de interesante pero no tan impresionante para los fans de la ciencia ficción.

El diario británico Daily Star dio por cierta una de las muchas causas posibles de los resultados de un estudio realizado en 2016, según reportó el sitio web Colombiacheck, un portal dedicado a desmentir fake news.

Este diario cita como fuente un artículo de New Scientist publicado el pasado 8 de abril, titulado "We may have spotted a parallel universe going backwards in time" (Puede que hayamos encontrado un universo paralelo que va hacia atrás en el tiempo).

Ese artículo cita a Peter Gorham, un científico que no trabaja para la NASA sino en la universidad de Hawaii en Estados Unidos y que está a cargo de la Antena Antártica de Impulso Transitivo (ANITA por sus siglas en inglés), que es un radiotelescopio que detecta neutrinos de rayos cósmicos de energía ultra alta desde un globo científico que vuela sobre la Antártida y el primer observatorio de la NASA de neutrinos de cualquier tipo, según explica la página electrónica de la universidad. La NASA simplemente financia el proyecto.

Con ese telescopio se llevó a cabo la investigación que cita el New Scientist en 2016, en el que se detectaron neutrinos (unas partículas subatómicas) que llamaron la atención de los científicos porque no venían del cielo, como era de esperarse, sino del suelo.

La falsa explicación El artículo señala que los investigadores anunciaron que una de las posibles explicaciones para ese fenómeno era que las partículas provinieran de un universo paralelo, y se respaldaban de una declaración de Graham en la que mencionaba que la hipótesis era una "con la que no todo el mundo estaba cómodo", sin embargo, el científico nunca mencionó la posibilidad de un universo paralelo.

Colombiacheck corroboró en una búsqueda de internet incluyendo el mes de mayo que esa hipótesis era únicamente mencionada en el artículo de New Scientis y que tenía como único sustento las bajas probabilidades de que otro evento, que explicaremos a continuación, hubiera ocurrido, basándose en opiniones de otros científicos.

EL VERDADERO DESCUBRIMIENTO

En una entrevista para su universidad, el autor del estudio explicó que lo más probable es que su equipo hubiera descubierto un nuevo tipo de partícula, por lo tanto, un nuevo modelo de la física, sin embargo, nunca menciona nada sobre un universo paralelo.

Por otra parte, en otras declaraciones del científico que luego retomó New Scientist es que era posible que los neutrinos detectados desde el suelo hayan atravesado todo el planeta, de norte a sur pasando por el centro de la Tierra, por lo que ANITA pudo haberlo detectado surgiendo del suelo. Sin embargo, los neutrinos no tienen la capacidad de atravesar la materia a altas velocidades, a excepción de un sólo tipo, llamado tau neutrino, que se puede transformar en otra partícula que sí tiene la capacidad.

Es decir que existe la posibilidad de que los tau neutrinos se convirtieran en tau leptones, atravesaran con esa forma la Tierra para luego volverse neutrinos, aunque las probabilidades son muy pocas.

Es por esa falta de probabilidad que New Scientist decidió explorar la teoría de un universo paralelo, sin embargo esta no está confirmada y ni siquiera considerada por los investigadores del estudio ni por la NASA, ni en su página oficial, su blog, ni redes sociales.

(Aline Núñez)