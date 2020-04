Por el Día del Niño, Xbox está regalando códigos de descuento

Xbox está festejando el Día del Niño y lo hizo por adelantado, eso reportaron varios usuarios de la consola de Microsoft, quienes han recibido de regalo códigos de descuento con bonos de 75 y 150 pesos para gastar en el Marketplace.

Por lo que señalan los fans, Microsoft manda un mensaje directo a su consola a través de Xbox Live, donde confirman que han recibido un código de regalo, así como el valor del mismo. Este debe de ser cambiado antes del 31 de mayo y se mantendrá activo por 3 meses.

Eso sí, no sabemos por qué algunos reciben 75 pesos y otros 150, no queda claro cuál es el criterio que está siguiendo Microsoft para asignar los montos; asimismo, no queda claro por qué algunos jugadores no están recibiendo nada. Al parecer todo depende de la suerte.

RECOMENDACIONES PARA JUGAR EN EL DÍA DEL NIÑO

Dado que este será un Día del Niño un tanto atípico en México, debido a la pandemia y cuarentena por el coronavirus, las familias deberán de festejar en su casa. A sabiendas de esto, y siguiendo con esta celebración adelantada, Xbox hizo algunas recomendaciones.

La desarrolladora mencionó que hizo un extenso análisis de su catálogo, encontrando los títulos que mejor se adecuan al público infantil y familiar, con el fin de que todos puedan festejar este 30 de abril.

LOS JUEGOS ELEGIDOS SON:

Ori and the Blind Forest/ Ori and the Will of the Wisps

Minecraft Dungeons

Forza Horizon 4 LEGO Speed Champions

Super Lucky´s Tale

Viva Piñata

Hay que mencionar que el jugar videojuegos se ha vuelto una de las actividades primordiales de la gente durante el aislamiento, pues no sólo provee un tiempo de esparcimiento, también pone en contacto a la gente con sus seres queridos gracias a las opciones online de varios títulos.

(Imelda Téllez)