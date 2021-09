¿Por qué el emoji de la bandera roja se volvió tendencia y para qué sirve?

Este emoji se ha apoderado de las redes sociales, y desde hace unas horas se va convertido en tendencia, principalmente es utilizado por jóvenes, pero, ¿qué significa realmente la bandera roja?.

El emoji se replica varias veces en un tweet y en su mayoría es utilizado por mujeres y jóvenes, aunque en redes las mujeres empezaron a usarlo como señal de alerta ante situaciones incómodas y prevenir a otras mujeres por si se encontraban en peligro ante un agresor y para ayudar a identificar situaciones tóxicas o peligrosas.

Hoy en día lo usan los jóvenes para externar situaciones similares a las de las feministas: desagradable, de mal gusto, pero también para cotorrear un rato. Originalmente la alerta de Bandera Roja significa que hay algún riesgo meteorológico y siempre es importante comprender qué desencadena una alerta, qué significan esas condiciones y qué puede hacer cuando se anuncia una en su área.

Qué tan poco hombre necesitas ser para hablar mal de una mujer a la que quisiste?



Cuando se predice que esas condiciones con factores de riesgo ocurrirán dentro de las 24 horas, o ya están sucediendo, se emite una Alerta de Bandera Roja.

Las condiciones generales que se combinan para crear tal riesgo, en líneas generales, son: Altas temperaturas Fuertes vientos en la superficie Baja humedad relativa, y persistencia de aire seco y baja humedad del combustible que crea vegetación seca Mar picado o con olas altas Las banderas rojas siempre se han utilizado como una forma de advertir riesgos, como el caso de la marea alta.

Por en redes sociales se usa este emoji para señalar cosas a las que se debe prestar atención, y especialmente para denunciar una serie de patrones y comportamientos misóginos, propios de la cultura machista.

También suele utilizarse para momentos donde no se obtiene lo que se desea. Por esta razón, el significado de las banderas rojas se ha vuelto un tema de tendencia y chiste en las redes sociales, pero no se debe olvidar que su significado real es de peligro o advertencia, por ello no es recomendable jugar demasiado con eso.

Usuarios hartos

Así como hay demasiados usuarios arriba del tren del chiste del emoji de la bandera roja, hay usuarios que están cansados de leer este tipo de publicaciones debido a que las publicaciones bombardean su feed y los chistes se repiten o son demasiado parecidos entre ellos. De igual forma, hay quienes aún los disfrutan como chiste y para aprender a identificar conductas tóxicas.

¿Qué significa emoji?

Esta palabra proviene del japonés "e", que significa dibujo, y "moji", que hace alusión a caracteres. De acuerdo a datos de Unicode, actualmente hay 3.019 emoticones clasificados en 10 categorías. Las que más puedes encontrar son relativos a personas y cuerpos humanos (1.606), banderas (268), objetos (233) y símbolos (217).

