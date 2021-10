¿Qué es Nintendo? Conoce la historia del gigante de los videojuegos

Esta mañana, durante la conferencia presidencial matutina salió a relucir el nombre de Nintendo, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo mención del gigante de los videojuegos para pedirle a los padres y madres de familia prestar atención a los contenidos que ven sus hijos en internet, así como el tiempo que dedican a los videojuegos o el Nintendo ya que son violentos, dañinos y afectan.

Hay que dedicar más tiempo a las niñas, a las niños, como a los adolescentes, eso es muy importante y no dejarlos con los aparatos prendidos con estos juegos que están diseñados para entretenerlos, pero no necesariamente son buenos los contenidos y hay que reflexionar, analizar qué se hace, por qué lloran y no deben de llorar y por eso pues hay que ponerles el programa, y que de esa manera ya se entretiene y los mayores podemos dedicarnos a otras cosas y encargarles a los niños a quienes elaboran esos contenidos y transmiten esos programas, ¿qué tan bueno es?, argumentó AMLO.

Aquí te presentamos la historia y los orígenes de Nintendo, ¿realmente es tan dañino?

Actualmente, Nintendo es una de las empresas de videojuegos más importantes del sector. Son muchas las personas que disfrutan con sus consolas y lo pasan en gran con los juegos que saca la compañía. Además, varios de sus personajes han trascendido el sector de los videojuegos, y son incluso conocidos por personas que nada tiene que ver con este mundo. Un buen ejemplo son Mario y Pikachu, a los que podemos considerar estrellas a nivel mundial.

Aunque ahora tenga esta gran popularidad en el mercado de los videojuegos, lo que no todo el mundo sabe es que la Nintendo no siempre se dedicó a esto. A continuación, vamos a hacer un viaje por la historia de Nintendo, en el que podremos observar cómo nació la compañía y cómo ha llegado a ser lo que es hoy en día.

LAS CARTAS SOBRE LA MESA

Aunque parezca raro, el origen de Nintendo fue un hombre que fabricaba cartas. Este hombre es el japonés Fusajiro Yamauchi, que comenzó a desarrollar esta labor en 1889. Sus barajas tuvieron tanto éxito que, en 1993, fundó la sociedad Yamauchi Nintendo Co. Ltd. para gestionar la venta de cartas.

La empresa la heredó el yerno de Yamauchi, Sekiryo Kaneda, y, tras este, pasó a Hiroshi Yamauchi, bisnieto del fundador y uno de los presidentes más recordados de la historia de Nintendo. Estuvo en el cargo más de 50 años, de 1950 a 2002.

EL SALTO A LOS VIDEOJUEGOS

En 1963, con Hiroshi Yamauchi ya como presidente, la compañía pasa a llamarse Nintendo Co., Ltd. y empieza su andadura en el mercado de los videojuegos. Uno de sus mayores éxitos fue el desarrollo, en 1973, de un sistema de disparo láser que se convirtió en la principal forma de entretenimiento para los japoneses.

Fue en 1977 cuando la empresa comenzó a desarrollar videojuegos. De la mano de Mitsubishi Electric creó las primeras consolas domésticas: "TV Game 15" y "TV Game 6". Nintendo también desarrolló un videojuego basado en el popular juego de mesa Othello. En 1979, la compañía da el salto a EU e inaugura la sede de Nintendo of America Inc. en Nueva York. En Japón comienzan a venderse las portátiles "GAME & WATCH", que contienen un solo juego.

MIYAMOTO EMPIEZA A HACER SU MAGIA

En 1980, un joven Shigeru Miyamoto creó el juego "Donkey Kong" para máquinas arcade. Este fue un gran éxito en todo el mundo, lo que catapultó a la fama a Jumpman, el protagonista del juego. Este debía rescatar a Pauline de las garras del simio Donkey Kong. Posteriormente, Jumpman cambió su nombre a Mario, debido a su parecido físico con el dueño de las oficinas de la Gran N en Nueva York.

LLEGAN LAS CONSOLAS... Y EL ÉXITO

El éxito de Nintendo con "Donkey Kong" animó a la compañía a crear sus propias consolas para comercializar sus videojuegos y explotar sus licencias. En 1984 sale al mercado Famicom en Japón. El sistema llegaría a EU en 1985 y a Europa en 1986 con el nombre de NES (Nintendo Entertainment System), y sería un rotundo éxito.

Esta consola fue la cuna que vio nacer a personajes tan populares como Link o Samus Aran con "The Legend of Zelda" y "Metroid", respectivamente. No obstante, sin duda el estandarte principal de la Gran N fue Mario. El juego "Super Mario Bros." hizo que el antiguo Jumpman se convirtiera en un fenómeno a nivel mundial.

Tras este éxito, Nintendo se lanzó a conquistar también el mercado de las consolas portátiles con Game Boy, que salió en 1989 en Japón. A Europa llegó entre 1990 y 1991. Esta consola llegó con el juego "Tetris", que fue otro bombazo rotundo a nivel mundial. Este éxito llevó a la creación, en 1990, de Nintendo of Europe, que estableció su sede en Alemania. En 1993 se establecieron filiales en países como Holanda, Francia, Reino Unido, España, Bélgica y Australia.

LOS CIMIENTOS YA ESTÁN CONSTRUIDOS

Habiendo conseguido ya su sitio en el mercado, Nintendo trabaja ahora para mantener su éxito, y, para ello, siguió desarrollando consolas. La siguiente en llegar fue la sucesora de NES, Super Nintendo Entertainment System (SNES), conocida en Japón como Super Famicom. Esta fue lanzada en el país del sol naciente en 1990, y llegaría a Europa en 1992.

Ese año también llegó a SNES la segunda parte de The Legend of Zelda, "A Link to the Past". Otros juegos destacados de la compañía fueron la continuación de Metroid para Game Boy, y plataformas de la mano de Yoshi y Donkey Kong con "Super Mario World 2: Yoshi´s Island" y "Donkey Kong Country", entre otros. Tanta es la producción que en 1995 se fabrica el cartucho número mil millones.

También en 1995 se lanzó Virtual Boy, una consola que ofrecía una experiencia de realidad virtual. Tuvo poco éxito, y muchos usuarios declararon que les dolía la cabeza al usarla.

GRANDES ÉXITOS EN LA HISTORIA DE NINTENDO: MARIO 64, POKÉMON Y OCARINA OF TIME

El año 1996 fue muy importante en la historia de Nintendo. Ese año llegó la primera consola de 64 bits, Nintendo 64. Su lanzamiento vino acompañado por el juego "Super Mario 64", considerado por muchos el mejor videojuego de la historia. Por si este éxito fuera poco, en el mismo año nació la franquicia Pokémon con "Pokémon Rojo" y "Pokémon Azul", que llegaron a las Game Boy de Japón en 1996 y a las de Europa en 1999. Estos monstruos de bolsillo se convirtieron al instante en un fenómeno que llega hasta nuestros días.

(Imelda Téllez)