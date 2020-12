Reportan caída mundial de YouTube y Gmail; surgen los memes

Usuarios de YouTube, Gmail y otros servicios de Google han reportado problemas de funcionamiento en varias partes del mundo.

Hasta el momento, Google no se ha pronunciado ni confirmado a qué se debe este problema, pero de acuerdo con DownDetector una plataforma de servicio online que permite detectar incidencias en servicios digitales, afirmó que el problema es generalizado y a nivel mundial.

Según la agencia Reuters, las fallas en plataformas de Google se han registrado en Reino Unido, Alemania, Grecia, Portugal, Francia, Polonia y Rusia; aunque también se reportan problemas en Japón, Australia e Indonesia. El 49 % de los internautas se quejan de que no se carga el sitio web, mientras que el 45 por ciento de las personas informan sobre la imposibilidad de ver los videos.

Los servicios de Google, no sólo se reportan fallas en Europa, también en Estados Unidos. El 87 por ciento de los usuarios de los países afectados reportan que no pueden iniciar sesión en Google. Por otra parte, el 12 por ciento señala que no funciona la búsqueda del navegador.

Además varios países de América Latina también se han visto afectados por la caída de los servicios de Google.

La caída de Google ha generado una ola de memes en redes sociales.

Caída Mundial de Youtube. Fallaron los servidores de YT en USA. #YouTubeDOWN pic.twitter.com/phPto5SqVn — principio (@antropico_) December 14, 2020

Lleve sus memes de la caída de YouTube llevarle llevele pic.twitter.com/NcUmS3rUSk — El peor canal de Beyblade del mundo (@Yueh1121) December 14, 2020

Mi sueño? Que la caída de google y YouTube sea porque Trump está subiendo todos los archivos clasificados de la Casa Blanca pic.twitter.com/P3zarsXlHd — Barbara ?? (@BarVBarbis) December 14, 2020

No podía faltar la caída de YouTube para rematar el año #YouTubeDOWN pic.twitter.com/eJVrX3u2SM — Vicente Palomo (@Vicentepm1962) December 14, 2020

Yo viendo enseguida todos los tweets sobre la caída de YouTube y Google like:#YouTubeDOWN #GoogleDOWN #Google pic.twitter.com/N71hQdOwlY — ? Thslwal ? (@thslwal) December 14, 2020





