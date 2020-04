Revelan que miles de cuentas de Zoom están a la venta en la dark web

Tras la cuarentena que se vive en el país cientos de empresas comenzaron a utilizar la plataforma Zoom para realizar videoconferencias, pero recientemente la empresa de seguridad informática Cyble reveló que alrededor del 1 de abril se comenzaron a ver usuarios y contraseñas de la aplicación publicados en sitios de cibercriminales y desde entonces se han estado ofreciendo más de 500 mil cuentas en la dark web.

De acuerdo a Tribuna, los hackers aprovecharon la desaconsejada pero común práctica de repetir contraseñas en diferentes servicios en línea, comenzaron a iniciar sesión en Zoom utilizando contraseñas filtradas en brechas de seguridad sufridas por otros servicios en el pasado y publicaron aquellos credenciales que resultaron ser correctos.

Bleeping Computer asegura haber contactado con algunas de las direcciones de correo electrónico incluidas en los listados publicados por los hackers. Muchos de los usuarios afectados confirmaron que las contraseñas publicadas eran correctas.

Entre los credenciales de acceso filtrados se encuentran cuentas pertenecientes a grandes compañías como JP Morgan Chase, Citibank e incluso instituciones educativas como la Universidad de Florida, la Universidad de Colorado o la Universidad de Vermont.

¿Qué hacer?

La primera medida es cambiar la clave de acceso de la plataforma y todas las demás que la usan, cabe recalcar que no se recomienda usar la misma en todas las redes.

¿Cómo saber si la contraseña ha sido filtrada?

Se puede consultar a través de dos sitios los cuales son Have I Been Pawned y Firefox Monitor, donde ingresas el correo electrónico y estos sitios muestran si aparece o no dentro de su base de datos.

(Azucena Uribe)