"Solo Tú", la Carta Astral de Spotify que define tu gusto musical

Spotify se puso astral y con "Only You" revela tu gusto musical para cualquier ocasión (CAPTURAS DE TWITTER)

Spotify se suma a la moda de los horóscopos y el esoterismo con "Only You", los usuarios de la app de música straming pueden consultar su Carta Astral personalizada basada en su gusto musical.

"Only You" es una nueva dinámica para celebrar a los usuarios de Spotify, funciona de la misma manera que el resumen de música de fin de año, pero esta vez define tu mood para cada ocasión como el Par Único de Artistas, la época de la que más escuchas música, Combinación Única de Géneros y Momento Único por las noches.

ITATÍ CANTORAL CONTÓ CÓMO FUE LA FUERTE PELEA QUE TUVO CON ANGÉLICA RIVERA

Pero la lista favorita y lo que se volvió tendencia en redes sociales fue Carta Astral, conformada por un Signo Solar (Artista Favorito), Signo Lunar (Artista más Emotivo) y Signo Ascendente (Descubrimiento más Reciente).

Spotify se puso modo trolomistico y la verdad es que acertó. pic.twitter.com/0aNl6ZYrRh — Ariadna. (@Arxxxxx__) June 2, 2021

¿CÓMO OBTENER TU CARTA ASTRAL EN SPOTIFY?

La fiebre del horóscopo regresó gracias a los videos que hay en TikTok sobre las características que definen a cada signo del tarot; Spotify aprovechó este popular tema para revelar la Carta Astral de cada uno de sus usuarios, de acuerdo a la música que escuchan en su plataforma de straming.

La lista de "Only You" sale automáticamente cuando abres la aplicación de Spotifye; sin embargo, usuarios han reportado que aún no les aparece.

Ustedes también sienten que ni sus madres les conocen tanto como Spotify????!!!! pic.twitter.com/i6IMGC1OYe — Feminati ???? (@soyfeminati) June 2, 2021

MIA KHALIFA GENERA POLÉMICA POR BURLARSE DE ISRAEL, REDES SOCIALES ENFURECEN

Diversos usuarios han reportado que "Only You" únicamente está disponible para las cuentas Premium.

No obstante, si sigue sin aparecerte te recomendamos que cierres la aplicación y borres el caché. También puedes ver tu carta astral AQUÍ.

estuve todo el día esperando que aparezca el coso de spotify pero nunca me apareció pic.twitter.com/cQ6A0zuevu — emi (@eeemiliano) June 2, 2021

a mi no me apareció mi birth chart de Spotify pic.twitter.com/mwrDZ0qrxN — @meIodramatico (@meIodramatico) June 2, 2021

en el spotify me sale todo menos lo de los signos pic.twitter.com/giH1Vanh7z — lamp lady ?? (@_hisnameisjavi) June 2, 2021

(Aline Núñez)