Súper Luna de Gusanos, el primer espectáculo astronómico de la primavera

El 2021 nos ha consentido con varios espectáculos de la naturaleza y la primavera no podía quedar sin un espectáculo astronómico, este fin de semana se podrá ver la Super Luna de Gusanos. A pesar de no tener un nombre muy bonito, el satélite natural de la tierra promete dejarnos boquiabiertos con su particular brillo.

¿POR QUÉ SE LLAMA SUPERLUNA DE GUSANO?

La Super Luna de Gusanos lleva este nombre justamente porque con el fin del invierno y el deshielo en la superficie de la tierra los gusanos dejan de hibernar justo para que comiencen las cosechas.

Es decir, la Super Luna de Gusanos, marca el inicio de la primavera de manera oficial en la naturaleza.

En algunas partes, la Super Luna de Gusanos también es conocida como Luna de Savia, Luna de Azúcar o Luna de Cuervo porque en esta temporada la savia, la caña y los cuervos cubren los campos.

¿CUÁNDO Y CÓMO VER LA SUPERLUNA DE GUSANOS?

Del 27 al 30 de marzo de 2021 no te olvides de alzar la mirada al cielo pues podrá apreciarse la Super Luna de Gusano, siendo el último día del mes su punto más cercano a la Tierra.

Se recomienda ver a la Super Luna de Gusanos 2021 en un lugar donde la contaminación lumínica sea mínima, por lo que en las zonas apartadas de las grandes ciudades serán perfectas para apreciarla.

Si quieres enriquecer esta experiencia y apreciar en todo su esplendor la Super Luna de Gusanos, sería buena idea que contemples llevar contigo un telescopio. De igual modo es recomendable que revises los pronósticos del clima para saber si habrá un cielo despejado.

Se espera que en abril llegue la Luna Rosada y, para el mes de mayo la espectacular Luna de Sangre, en donde el Sol, la Tierra y la Luna se alinearán entre sí.

(Aline Núñez)