WhatsApp Plus: conoce sus funciones y cómo descargarlo

WhatsApp Plus: conoce sus funciones y có...

Hace unos días el caos se apoderó de millones de personas luego de que la aplicación de mensajería más popular del mundo, WhatsApp dejara de funcionar por siete horas, incluso hubo algunos que decidieron abrir una cuenta con su competencia, Telegram, pero también algunos han comenzado a descargar WhatsApp Plus, a continuación, te contamos de qué se trata.

FOTO TOMADA DE ABC

HACKERS VENDEN DATOS DE MILLONES DE USUARIOS DE FACEBOOK

WhatsApp Plus es una versión de WhatsApp no oficial ni autorizada por Facebook, pero en las últimas horas ha ganado popularidad entre los usuarios de redes sociales.

Por ejemplo, WhatsApp plus permite, entre otras cosas, tener emojis exclusivos, ocultar cuando se está "En línea" o "Escribiendo", definir quién puede llamar y quién no, configurar en modo "No molestar" y programar mensajes para que sean enviados.

La última versión de WhatsApp Plus es la 17.80, que, hasta el momento, ha resultado ser segura para los usuarios pese a que no involucra a ningún desarrollador del equipo oficial ni tampoco tiene los permisos de la compañía propiedad de Mark Zuckerberg.

FOTO TOMADA DE YOUTUBE

¿Cómo instalar WhatsApp Plus en el celular o la computadora?

Para instalar WhatsApp Plus en un celular con sistema operativo Android o una computadora, debes seguir los siguientes pasos.

Paso 1. Elimina en el equipo WhatsApp original y todo rastro de él

Paso 2. Entra al siguiente enlace https://apkzdescargar.com/whatsapp-plus/

Y si volvemos todos a whatsapp plus???? pic.twitter.com/PPyFJoNRNS — Marcoskintas™ (@_Marcoskintas) October 4, 2021

Paso 3. Descarga WhatsApp Plus APK (archivo ejecutable)

Paso 4. Verifica la URL para que no descargues algún malware o programa que dañe el equipo

Paso 5. Ejecuta WhatsApp Plus para autorizar Google Chrome

7 APPS ALTERNATIVAS A WHATSAPP PARA QUE LAS CAÍDAS NO TE TOMEN POR SORPRESA

Paso 6. Instala el APK de WhatsApp Plus y da los permisos necesarios. Tendrás que especificar el número de teléfono y elegir desde dónde exportar los chats.

Aunque es seguro utilizar WhatsApp Plus es importante que tomes en cuenta que existe el riesgo de que la aplicación original vete tu número, ya que siempre han advertido que no aprueban el uso de aplicativos APK porque no son oficiales.

(Azucena Uribe)