Windows 11 ya está disponible, te decimos cómo descargarlo paso a paso

Windows 11 ya está disponible, te decimos el paso a paso para que lo puedas instalar en tu computadora PC.

Los usuarios de Windows 10 podrán acceder al nuevo sistema con una actualización gratis, la compañía promete que es el "inicio de una nueva era".

Con una interfaz más fluida, un diseño renovado, interfaz más ligera, temas claro y oscuro, un nuevo menú de Inicio, vuelve el sonido de inicio, nuevos iconos, un centro de notificaciones y control totalmente rediseñados, nuevas aplicaciones del sistema, mejoras en la experiencia táctil, Snap Layouts, una revolucionaria Microsoft Store, aplicación de Chat "powered by Teams", Windows Widgets, entre otras novedades.

¿CÓMO SABER SI MI PC ES COMPATIBLE CON WINDOWS 11?

La actualización de Windows 11 se realizará por fases para "garantizar la calidad en su despliegue". Es importante que primero averigües si tu computadora es compatible y cumplan con los requisitos mínimos indispensables como:

Procesador con soporte oficial: 64-bit, dos o más núcleos y 1 GHz o más de velocidad.

Memoria RAM: 4GB o más.

Almacenamiento: 64 GB o más.

Firmware: UEFI.

Gráficos: GPU compatible con DirectX 12.

Pantalla: más de 9 pulgadas con una resolución mínima de 720p.

Cuenta de Microsoft activa Hotmail u Outlook.

Chip TPM 2.0.

TPM 2.0

Windows PC Health Check es una herramienta oficial de Microsoft que comprobará automáticamente para saber si tu PC cumple o no con los requisitos. Si no los cumple, no te preocupes, pues Windows 10 seguirá recibiendo soporte activo hasta 2025.

¿CÓMO INSTALAR WINDOWS 11?

Antes de realizar cualquier gran cambio es recomendable hacer un respaldo de los archivos, ya sea de forma física, en un disco duro, memoria USB o en la nube.

También es recomendable hacer una copia de seguridad de Windows 10 para que, en caso de fallar la actualización a Windows 11, se puede regresar a Windows 10 sin que pierdas tu información.

La forma más fácil de instalares a través de Windows Update. Sin embargo, al ser un lanzamiento escalonado es probable que recibas la actualización en los próximos días.

Microsoft ha pensado en todo y ha creado una herramienta (Asistente de instalación de Windows 11) para que podamos "forzar" la instalación de Windows 11 en nuestro PC si es que no te llega la notificación de manera muy fácil.

También podrás descargar el archivo ISO para la instalación de Windows 11 en computadoras versión 2004 o posterior.

(Ann Ventura)