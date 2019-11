Xbox en Familia: Tecnología y diversión en un entorno seguro y familiar

La intención de la iniciativa #XBoxEnFamilia es que el uso de la consola quede integrado a una más de las actividades del entorno familiar y no se convierta en la principal actividad de los jóvenes (FOTO CORTESÍA)

Para nadie queda en duda que la industria de los videojuegos en una de mayor auge en el mundo y poder de convocatoria. No por algo existen más de 1200 millones de gamers en el mundo y cerca de 56 millones en México. Es por eso que hay una creciente preocupación de parte de las marcas para que las familias se acerquen más a la tecnología y tener más control sobre el contenido que consumen los más jóvenes de la casa, sobre todo que ahora que los videojuegos son usados como chivos expiatorios en la ola de violencia en el Estados Unidos y el mundo.

#XboxEnFamilia es una iniciativa de la marca de Microsoft para promover una mejor convivencia familiar alrededor del catálogo de entretenimiento que ofrece Xbox. También busca el acercamiento de los padres y tutores para conocer más sobre la configuración de seguridad del Xbox y hacer más positivo el uso de la consola por parte de los más pequeños en casa.

Mediante pláticas informativas Xbox está enseñando a los padres de familia conocer a fondo todas las funciones de la configuración familiar. Por mencionar algunas de las opciones: podemos asignar el tiempo de uso de la consola a un usuario, ya sea por hora o días. Sí en un momento alguien en casa quiere consumir un producto extra relacionado con un videojuego, como un objeto o una mejora, el padre podrá restringir el tipo de pago y el monto que los usuarios podrán usar. Y si piensan en agregar un usuario nuevo sin restricciones, la configuración familiar permite restringir el número de usuarios nuevos o la edad de ellos. Estos parámetros se pueden agregar a otras plataformas en el ecosistema de Windows y generar un ambiente seguro, todo bajo el control de una clave passkey.

La intención de la iniciativa #XBoxEnFamilia es que el uso de la consola quede integrado a una más de las actividades del entorno familiar y no se convierta en la principal actividad de los jóvenes y que los beneficios de los videojuegos ayuden a los más pequeños y no accedan a contenido no apropiado para ellos.

Si estás más interesado en cómo realizar la configuración del control parental, acude a las siguientes direcciones: Ventajas de crear una familia en Xbox One, Familia.

