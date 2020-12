Youtube 2020: Los videos más vistos en el año de la pandemia

Estamos a días de que el año 2020 llegue a su fin y aunque fue un gran reto para todas las redes sociales y YouTube crecieron demasiado y con ello la llegada de nuevo contenido a la plataforma, incrementando con ello el número de horas vistas y reproducciones.

A continuación, te compartimos un listado de los videos más populares en México, aquellos que nos mantuvieron entretenidos durante el distanciamiento social y que hicieron más ameno el pasar de los meses.

Entre los contenidos más reproducidos destacan contenidos de personalidades como Kimberly Loaiza; una famosa canción de anime, la final de un torneo de videojuegos, hasta el crossover entre "El Escorpión Dorado" y "Danna Paola".

El Top 10 de los videos más vistos en México, un reflejo de lo diferentes que son las personas y la forma en que logran convivir dentro de un solo lugar.

Primera fiesta de cumpleaños de Kima- Kimberly Loaiza

Franco Escamilla RPM (parte 10).- La fiesta de las frutas (final)

Danna Paola & Escorpión al volante en Los Ángeles

Gran Final – #FreeFireLeague | Clausura 2020

Dance Monkey – Vadhir y Aitana Derbez (Cover)

PUSIMOS UNA TIENDA Y VENDIMOS TODO A $1 PESO

MI CORAZÓN ENCANTADO – Dragon ball GT piano | Fernanfloo

Roast Yourself Casero – La Familia de Ami Cap #9

Tengo el teléfono HUAWEI que se dobla ?? ¿Vale la pena gastar TANTO? | Huawei Mate XS

Aprende el Abecedario con Missa

Por su parte, la música también tuvo un papel relevante a lo largo de estos meses, siendo el soundtrack de nuestro tiempo en casa. Desde J. Balvin, Camilo y Rauw Alejandro, hasta Lele Pons y Christian Nodal, aquí están los videos musicales más vistos de este año en México:

Tainy, J. Balvin – Agua (Music From "Sponge On The Run" Movie)

Yo Perreo Sola – Bad Bunny ( Video Oficial )

Maluma – Hawái (Official Video)





















































Safaera – Bad Bunny x Jowell & Randy x Ñengo Flow | YHLQMDLG

Camilo – Favorito (Official Video)

Si Veo a Tu Mamá – Bad Bunny ( Video Oficial )

Rauw Alejandro & Camilo – Tattoo Remix (Video Oficial)

Nio Garcia x Brray x Juanka x Anuel AA x Myke Towers – La Jeepeta Remix (Lyric Video)

Christian Nodal – Se Me Olvidó (La Canción del avión) (Video Oficial)

Lele Pons & Guaynaa – Se Te Nota (Official Music Video)

Los creadores explotaron al máximo su creatividad no solo para seguir en contacto con su audiencia, sino para ayudar a todas las personas durante el confinamiento por medio de videos divertidos, retos o competencias. Los creadores top del 2020 en México fueron:

Kimberly Loaiza

Luisito Comunica

TheDonato

Mikecrack

Más SKabeche

Fede Vigevani

MissaSinfonia

AuronPlay

YOLO AVENTURAS

Antrax

A pesar de todo, el 2020 trajo consigo un sin fin de horas de entretenimiento, viendo la llegada de nuevos creadores y el impulso adicional de otros existentes dentro de la plataforma. A continuación encontrarás el top 10 de creadores emergentes de este año:

Fede Vigevani

JuanSGuarnizo

JeanCarlo León

Plech

Naim Darrechi

Mont Pantoja

Chloe Ting

Acenix

Libardo Isaza

Jose Eduardo Derbez

