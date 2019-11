Galilea Montijo rompe el silencio y habla de su "divorcio y cirugías" durante su ausencia en programa "Hoy"

La conductora Galilea Montijo regresó esta mañana al programa "Hoy" y decidió aclarar todos los rumores que surgieron alrededor de su ausencia en la emisión.

Recordemos que surgieron diversos rumores en cuanto a la vida privada de la querida conductora de Televisa, uno de ellos aseguraba que estaba a punto de divorciarse de Fernando Reina y que su salud fue puesta en riesgo después de realizarse barías cirugías estéticas para mejorar su apariencia física.

De acuerdo a Infobae, Galilea Montijo de inmediato que entro a cuadro hizo referencia a las versiones sobre su supuesto divorcio y las cirugías estéticas que habrían motivado su ausencia de varios días en la emisión matutina de Televisa.

"Los extrañé mucho. Me da mucho gusto estar con ustedes lisiada y divorciada", dijo al inicio del programa, a lo que Andrea Legarreta respondió "qué bueno que ya estás con nosotros".

También Andrea Legarreta contó que se refirió a los rumores que han circulado sobre ella recientemente acerca de que habría "corrido" a Galilea como lo hizo con Mauricio Mancera, quien sonrió ante el comentario, "Lo corrí porque me dijo chaparra", bromeó la presentadora.

Más adelante Galilea Montijo volvió a referirse al asunto de su ausencia, su estado de salud y al supuesto divorcio de su esposo, el político Fernando Reina.

Minutos más tarde Galilea Montijo explicó el porqué de su ausencia del programa "Hoy", ya que hace unas semanas falleció su cuñada. "Padecía de parálisis cerebral desde que nació. Me tomé unos días para poder estar con eso".

Al rumor donde se indicó que Galilea Montijo había viajado a Nueva York para someterse a procedimientos estéticos que le habrían ocasionado problemas de salud, como fiebres y fuertes dolores.

"Que si andaba yo en los ´nuevayores´... estos rumores te obligan a decir algo íntimo, un problema que tuve en la matriz. Intenté venir, no pude y el doctor me dijo que necesitaba reposo. Me tomé unos días de reposo, gracias a la producción", detalló.

Galilea lamentó que por todos los rumores que surgieron a su alrededor ella tuviera que salir a declarar algo íntimo como lo del problema en su matriz. "Son cosas que son personales", señaló Legarreta. "Luego que si yo también estaba separada, divorciada, que si mantenido (su esposo)", añadió Montijo.

Y sobre ese tema de la separación comentó que ella misma bromeó con Fernando Reina y le dijo "ya me enteré que estás divorciado".

Asimismo Galilea Montijo detalló que le parece "de quinta" la manera en que se difunden rumores sobre ella y aunque no mencionó directamente a la fuente, hizo referencia a la revista TV Notas, que publicó una nota según la cual la presentadora y Reina se están separando por conflictos sobre el dinero y el exceso de trabajo.

"Tienen la desfachatez de hacerlo a través de dibujos (es) de quinta, que si me voy a divorciar por gastar tanto... es muy mi dinero".

No se crean todo lo que dicen, hay que tomar las cosas de quien vienen. Los rumores, los chismes... sólo al tiempo

"El día que pase algo yo soy la primera siempre en decirlo", añadió y aprovechó para burlarse de la versión de que sometió a cirugías estéticas. "Que me regresen mi lana", dijo mientras pedía a la cámara que la tomara de cerca.

¡Excelente inicio de semana! Estamos muy felices por el regreso de Gali y por la oportunidad de compartir con todos ustedes un programa más ?? pic.twitter.com/zlMtWjO73x — Programa Hoy (@programa_hoy) November 11, 2019

Hacia el final de las aclaraciones, Legarreta también descartó cualquier problema con Galilea, ya que celebró el fin de semana la Primera Comunión de su hijo Mateo y Andrea no acudió a la celebración.

"Sí me invitó y sí no pude ir", aclaró Legarreta sobre su ausencia en la Primera Comunión del pequeño.

Precisamente el fin de semana Galilea reapareció en su cuenta de Instagram, después de varios días de ausencia, y lo hizo para compartir algunas fotografías de la celebración de su hijo y también un clip junto a su esposo

