5 lugares donde puedes cortar tu propio arbolito navideño

Estamos a unos días de noche buena y con ella una de las actividades preferida de mucha gente, la navidad donde podemos encontrar toda una gama de artículos y adornos navideños que sin lugar a dudas no pueden faltar, entre ellos los árboles o pinos para decorar tu hogar.

A pesar de que muchos prefieren un arbolito artificial, lo cierto es que muchas familias tienen la costumbre de ir a comprar uno natural, mismo que se adquiere en alguna reserva ecológica y que puede ser toda una bonita experiencia familiar.

También puedes aprovechar el día para realizar diferentes actividades al aire libre, dentro de los

A continuación, te presentamos, a través de estas cinco opciones para ir a cortar tu árbol, así que prepara tu coche para emprender este viaje, a escasas horas o minutos de la ciudad, ya sea con tu pareja o tu familia.

RANCHO TRES ENCINOS

Si estás buscando lugares para adquirir un árbol natural y sustentable cerca de la Ciudad de México te recomendamos Rancho Tres Encinos, ubicado a menos de 13 kilómetros de Valle de Bravo, en el Estado de México, a una hora 45 minutos del Distrito Federal.

Además de cortar tu arbolito, en este hermoso paraje podrás tener contacto con la naturaleza y pasarla bien con tus seres queridos con actividades como la granja didáctica, tirolesa, bumper balls y paseos en poni.

ranchotresencinos.com

BOSQUE DE LOS ÁRBOLES DE NAVIDAD

Otro de los lugares preferidos es el Bosque de los Árboles de Navidad, localizado cerca de Amecameca, en el Edomex, a una hora de la Ciudad de México. El bosque se localiza al pie de los volcanes, lo que entrega una de las mejores vistas del país.

A la par de encontrar variedades de árboles (douglas canadiense, pino vikingo "oso" y vikingo oro), podrás hacer recorridos al volcán y practicar bicicleta de montaña.

El Bosque de los Árboles de Navidad está a solo unos kilómetros de la Hacienda Panoaya, donde viviera Sor Juana Inés de la Cruz. Aquí podrás conocer las habitaciones donde se educó la escritora, así como vivir una experiencia muy familiar en el Parque de los Venados Acariciables y el Laberinto Inglés.

Bosque de los Árboles de Navidad

Km. 53.5 carretera México-Amecameca-Cuautla.

Tel. 01 59 797 8036

bosquenavidad.com

PLANTACIÓN DE PINOS NAVIDEÑOS CERRO DE LA VIRGEN

En las cercanías de Chignahuapan se encuentra esta gran plantación que, aparte de ofrecer una opción más para adquirir tu arbolito de navidad, también tiene el objetivo de crear empleos para la población de los alrededores en esta época del año.

Las personas que acuden a los plantíos eligen su árbol y si gustan lo pueden cortar, si no, también hay personas que lo pueden hacer por ellos; aquí también podrás encontrar venta de comida corrida y artesanías de la temporada.

Especies de árboles que podrás encontrar: Oyamel, Ayacahuite y Cedro blanco, con alturas de 1 metro hasta 2.5 metros.

¿Dónde se encuentran?

Carretera Apizaco-Zacatlán kilómetro 38.5, a un costado de las Cabañas del Llano del Conejo.

RANCHO LOS CIERVOS

A solo una hora de la capital poblana se encuentra Rancho Los Ciervos, un lugar enclavado entre cerros donde, desde la base hasta la cúspide, admirarás el verdor de los pinos enfilados como guardianes perennes del bosque.

Aquí la experiencia es única, ya que a tu llegada serás recibido por un grupo de venados, llamas, cabras y vacas enanas, gallinas y conejos, que podrás acariciar o darles de comer; asimismo, podrás disfrutar de la tirolesa que atraviesa toda la plantación de pinos, el gotcha o en el tiro deportivo a siluetas abatibles de metal, así como de paseos a caballo mientras tus hijos van en poni y si prefieres un fin de semana, también hay renta de cabañas.

Especies de árboles que podrás encontrar: Vikingo y Douglas.

¿Dónde se encuentran?: Carretera I. López Rayón Otlatla s/n, 74103 Santa Rita Tlahuapan, Puebla.

ALPINIA

Si aparte de vivir la experiencia de adquirir tu pino de navidad, deseas pasar un día en contacto con la naturaleza y vivir aventuras extremas, entonces tienes que visitar Alpinia, un gran parque situado en un bosque paradisiaco, en las faldas del volcán Iztaccihuatl que desde hace más de 30 años se ha dedicado a sembrar árboles de Navidad ya reforestar en los alrededores.

Aquí podrás acudir todos los días de la semana de 9 am a 6 pm, pero si deseas comer y disfrutar de las demás atracciones, entonces tendrás que esperar al fin de semana que se activa el servicio de restaurante y tirolesa; no dejes de conocer su gran laberinto de setos que cuenta con 6 mil metros cuadrados y paredes de 1.90 m aproximadamente. Si no deseas ir hasta allá, también cuentan con venta sobre la Vía Atlixcáyotl (junto al Hospital Puebla).

Especies de árboles que podrás encontrar: Ayacahuite y Douglas Fir Nacional.

¿Dónde se encuentran?: Camino Alpino Km 3, 74105 Santa Rita Tlahuapan.

