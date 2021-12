7 actividades navideñas que debes hacer en la CDMX durante diciembre 2021

"Wizarding World de Harry Potter", "Mágica Navidad, Aventura Musical" "Christmas in The Park" , "Festival Ilusiones de Navidad" y mucho más en la CDMX (FOTO ESPECIAL)

A diferencia del año pasado, en este 2021 hay varias actividades para que disfrutes al máximo de la época decembrina en la Ciudad de México.

Las actividades navideñas ya comenzaron, puedes asistir solo, en pareja, con tus amigos o con toda tu familia.

Estas son las 7 actividades que debes hacer en la CDMX durante diciembre 2021, ponte tu cubrebocas, lleva tu gel antibacterial y diviértete.

NEVADAS EN ANTARA FASHION HALL

El centro comercial Antara Polanco podrás disfrutar de una nevada artificial, además, de la hermosa decoración navideña que adorna el lugar.

Todos los días podrás disfrutar de las nevadas; de lunes a miércoles a las 19:00 horas y de jueves a domingo: 19:30 7 y 19:30 horas.

Además, también podrás tomarte la foto con Santa Claus de lunes a domingo en horarios de 11:00-14:00 y 16:00-19:00.

WIZARDING WORLD DE HARRY POTTER

Si eres fan de Harry Potter no te puede perder "Wizarding World", este evento llega por primera vez a México, para que todos los seguidores de la saga entren al mundo de Hogwarts.

En "Wizarding World de Harry Potter" hay réplicas de los lugares más icónicos de la saga, tienda de dulces, de bromas, oficina de correo de lechuzas, podrás subirte a un Nimbus 2000 en un partido de Quidditch, visitar el Expreso de Hogwarts, así como al espectáculo de nieve y fuegos artificiales, entre otras actividades.

Si asistirás tendrás que registrarte de manera directa en las sedes del evento. Te recomendamos llegar temprano para disfrutar al máximo la experiencia.

"Wizarding World" es gratis y estará hasta el 6 de enero en Parque Central, Parque Las Antenas y Parque Puebla. El recorrido dura aproximadamente media hora y es para grupos de entre 20 y 40 personas.

NAVIDAD MÁGICA EN EL PARQUE BICENTENARIO

"Mágica Navidad, Aventura Musical" en el Parque Bicentenario, un recorrido con juegos interactivos, visita a la casa de Santa Claus, asiste a una pastorela, cantante villancicos, además disfruta de acróbatas y bailarines en vivo.

También habrá espectáculo de luces y una villa navideña. El evento tiene un costo de $345 por persona más cargos. "Mágica Navidad, Aventura Musical" estará disponible hasta el domingo 12 de diciembre.

CONCIERTO CANDLELIGHT DE FERRERO ROCHER

La mejor música navideña en el concierto Candlelight de Ferrero Rocher, prepárate para vivir una noche muy especial, con los mejores villancicos y canciones de temporada como "All I Want for Christmas Is You", "Blanca Navidad", "Jingle Bells Rock", entre otros.

Este concierto a la luz de las velas ha conquistado a millones de personas alrededor del mundo y ahora podrás disfrutarlo en México.

CHRISTMAS IN THE PARK

"Christmas in The Park" es uno de los eventos más esperados y este 2021, esta de regreso en Six Flags.

En "Christmas in The Park" te vas a divertir al máximo con las diferentes atracciones del parque temático.

Las luces navideñas, tus personajes favoritos estarán acompañados de osos polares, renos y muñecos de nieve. Espectáculos navideños, villa navideña, casa de Santa Claus y mucho más. "Christmas In The Park" estará disponible hasta el 16 de enero de 2022. El precio de los boletos es desde $499.

FESTIVAL ILUSIONES DE NAVIDAD

Las luces y decoraciones adornan el Parque Ecológico de Xochimilco, este sitio albergará por primera vez este festival con figuras gigantes como Santa Claus, muñecos de nieve, renos y más.

También sets para que te tomes la foto del recuerdo, un carrusel mágico, fábrica de elaboración de cupcakes y juguetes.

"Festival Ilusiones de Navidad" estará hasta el 9 de enero, los precios de los boletos son $120 pesos para los niños y $150 adultos.

FÁBRICA DE SANTA DRIVE IN

"Fábrica de Santa Drive In" lo podrás disfrutar desde la comodidad de tu automóvil. en el lugar encontraras seis carpas con escenarios para interactuar en los distintos sets.

Al finalizar el recorrido te encontraras con el mismísimo Santa Claus. "Fábrica de Santa Drive In" tiene un costo de $1,500 en Plaza Universidad hasta el 23 de diciembre.

