8M: Eventos online para conmemorar el Día Internacional de la Mujer

La pandemia no frenará la conmemoración del Día Internacional de la Mujer 2021, aunque se planea la tradicional marcha del 8M en la Ciudad de México con todas las medidas sanitarias, también habrá varios eventos online para recordar la lucha femenina por la igualdad de género.

Varias organizaciones llevarán a cabo eventos virtuales: conciertos, festivales, charlas, talleres y demás actividades en conmemoración al Día Internacional de la Mujer.

EMMA CORONEL, ESPOSA DEL CHAPO, EN LA MIRA DE LOS TIGRES DEL NORTE

LA MARCHA DEL #8M2021

Varios colectivos feministas han convocado a una marcha este lunes 8 de marzo. Comenzará a las 2 de la tarde y partirá del Monumento a la Revolución con rumbo al Zócalo.

La indicación para prevenir contagios es que las asistentes deben usar cubrebocas y careta en todo momento, mantener la sana distancia y hacer uso del gel antibacterial.

ELLAS: CINE HECHO POR MUJERES

Este ciclo realizado por la Filmoteca de la UNAM y el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) busca reconocer y alentar la paritcipación de las mujeres en la industria cinematográfica nacional.

Incluye tanto cortometrajes como largometrajes que estarán disponibles de manera gratuita en la página de la Filmoteca y en FilminLatino del 4 al 17 de marzo.

FESTIVAL ¡QUE VIVAN LAS MUJERES!

Organizado por la Secretaría de Cultura, este evento virtual reune a talentosas artistas de distintas disciplinas y todas las edades.

Entre las bandas y cantantes que participarán están Natalia LaFourcade, Hello Seahorse!, Caña Dulce y Caña Brava, Kenny y Los Eléctricos, entre muchso otros.

ARTISTAS, FECHAS Y HORARIOS DEL FESTIVAL VIRTUAL DEL DÍA DE LA MUJER

Se transmitirá del 6 al 8 de marzo a partir de las 16:00 horas en la plataforma Contigo en la distancia, y en radio y televisión a través de:

IMER

Radio Educación

Canal 14

Canal Once

Canal 22

TIEMPO DE MUJERES: FESTIVAL POR LA IGUALDAD

Este festival rganizado por la Secretaría de Mujeres de la CDMX inlcuye varias conferencias y charlas sobre interrupción legal del embarazo, feminismo descolonial, conciertos de compositoras y mucho más.

#TiempoDeMujeres Festival por la Igualdad ¡ya inició!

Y trae muchas actividades como conciertos, cine, charlas, arte urbano, exposiciones y más.

Cartelera completa: https://t.co/FryF88qE0i#NoEstásSola pic.twitter.com/xojgaPzv44 — Secretaría de las Mujeres (@SeMujeresCDMX) March 5, 2021

FESTIVAL SORORAS

En su tercera edición, el Festival Sororas organizará varias actividades en línea completamente gratuitas y enfocadas en el Día Internacional de las mujeres.

Desde charlas con ponentes como Marilú Rasso y Andrea Lamas, hasta talleres de escritura y amor propio este es un gran espacio para convivir y aprender entre mujeres.

PRIMAVERA BONITA

Para las amantes de la literatura, está Primavera bonita un encuentro internacional de más de 100 escritoras, poetas, promotoras culturales y narradoras.

Durará del 6 al 8 de marzo y se transmitirá a través de la redes sociales de las siguientes organizaciones participantes:

Los Libros del Perro (organizador)

New York Poetry Press

New York Poetry Review

Tierra Culta MX

Ingrávida

Mood Magazine

Fundación del Centro Cultural del México Contemporáneo

Otra opción en el campo de la lectura es el Festival Por Todas, organizado por la editorial Tahiel, en el que se llevarán a cabo lecturas, eventos musicales y pláticas.

Es el lunes a partir de las 4 a través de Google Meet.

?? PRÓXIMAMENTE ??

LUNES 8 DE MARZO A PARTIR DE LAS 16 H.



TAHIEL ediciones te invita al Festival Por Todas, un evento en conmemoración al Día de la Mujer donde estaremos compartiendo música, lecturas, sorpresas y mucho más.



Link: https://t.co/J1WwFXhAZF



¡No te lo pierdas! pic.twitter.com/YTPzvCNcTG — TAHIEL ediciones (@TahielEdiciones) February 25, 2021

8M: CACEROLAZO FEMINISTA

Ya que muchas no iremos a marchar, la Red Mexiana de Colectivas Feministas convocó a un cacerolazo a este domingo a las 20:00 horas.

La meta es hacer ruido por todas las mujeres: las que están y las que ya no. También inivtan a compartir video o fotos de tu cacerolazo en redes sociales con el hashtag #Caceroalzo8Mexico.

LUCERO MIJARES GANA PREMIO MUSICAL, VENCIÓ A MÍA RUBÍN Y SARITA SOSA

WOMEN WHO ROCK: WE THE SHE

Este concierto virtual reunirá a cantantes, compositoras y productoras musicales de distintos géneros en un evento lleno de girl power.

Podrás verlo de manera virtual el lunes 8 de marzo de 6 de la tarde a 9 de la noche de Nueva York (de las 5 de la tarde a las 8 de la noche en el centro de Mexico).

Es gratuito pero para verlo debes registrarte en esta página.

PROTESTA VIRTUAL: WOMENS ON FIRE

El colectivo Womens On Fire convocó a una serie de acciones para llevar a cabo una protesta virtual.

Consiste en crear una pancarta con algún mensaje de lucha e incluis los hashtags #MiVoxEnLlamas #AnteLaViolenciaRestitencia #YoLuchoEnCasa

Después deberás tomarte una foto o video de ti vestida de negro y con algún distintivo morado o verde, mostrando la pancarta (entre más creativo, mejor)

Finalmente, sube el video o foto a redes sociales etiquetando a @womensonfire

Si así lo quieres también puedes colocar alguna pancarta, manta, pañuelo o bandera morada en símbolo de apoyo fuera de tu casa (ventana, puerta, techo o donde tu quieras).

¿LOLITA AYALA ES EL NUEVO ÍCONO? DESCUBRE PORQUÉ ES TENDENCIA EN REDES

Con información de Actitud Fem.

(Aline Núñez)