ALARTE hace un llamado para reactivar urgentemente las artes escénicas

Paula González, explicó que (ALARTE) es la Alianza por las Artes Escénicas 2020, el Colegio de Productores de Teatro junto con Recio crearon un documento de 25 medidas para integrar una visión nacional respecto a las soluciones que se le pueden dar para abrir una convocatoria a nivel nacional, para integrar a artistas escénicos y gestores culturales.

Hace veinte semanas, se creó la Alianza por las Artes Escénicas, una vez a la semana se abre una sesión que es una asamblea general que está dividida en seis nodos de trabajo: compañías, productores, espacios, artistas escénicos independientes de la Ciudad de México, artistas escénicos independientes de los estados y agrupaciones. Cada uno de los nodos designó a 2 representantes, estas 12 personas junto al Colegio de Productores y de Recio formaron el consejo de ALARTE.

Se sesiona cada viernes y el objetivo es desahogar las inquietudes de la asamblea, para encontrar estrategias para tener una comunicación directa con la Secretaría de Cultura.

Se mencionó que hay siete comisiones activas, la primera es la comisión de comunicación, subcomisión de difusión para el regreso a teatros, Comisión de protocolos, Banco de boletos, Butaca segura y Comisión de vinculación con los estados.

Alejandra Aguilar, relató que desde el 13 de abril se hizo un llamado urgente para tener mesas de diálogo con las autoridades para saber sobre el futuro de las artes escénicas debido al cierre de los teatros y la interrupción del todo el sector por la pandemia de covid-19.

Se mencionó que se han tenido juntas con la Secretaría de Cultura Federal, el 16 de abril fue la primera reunión en la cual no estuvo presente la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto. Hasta el 8 de julio Alejandra Frausto se presentó. Durante 5 meses las propuestas no han sido cerradas y no se ha concertado nada. El 8 de septiembre se retomó el diálogo con la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.

Hay cuatro documentos y propuestas: Medidas económicas, Guía de buenas prácticas, Banco de boletos y Butaca segura.

José Palacios, comentó que la Guía de buenas prácticas para la reactivación económica de los espacios, es un documento que concentra los protocolos de espacios escénicos independientes, para orientar en medidas de salud y seguridad de todo el personal administrativo, técnico, público de los espacios escénicos. Busca propiciar un entorno saludable y generar la confianza del público del teatro y con ello reactivar la economía de los espacios y del sector escénico. La guía ya fue enviada a la Secretaría de Cultura, el INBAL y a la Dirección de Promoción de la Secretaría de Salud.

BUTACA SEGURA

Butaca segura, es un sello distintivo, una herramienta eficaz para dar los servicios prestados en un espacio escénico acatando las indicaciones de las autoridades. Se mencionó que las actividades artísticas y culturales sean consideradas como esenciales. Y se den soluciones a los estragos que ha dejado la pandemia.

Se estima que aproximadamente estarían cerrando 300 espacios, lo que representa un tercio de los esfuerzos de los artistas y los promotores culturales, esta es una cifra alarmante.

BANCO DE BOLETOS

Samuel Sosa, Banco de Boletos, nace ante las múltiples convocatorias que lanzó la Secretaría de Cultura a través del programa "Contigo a la distancia". Banco de Boletos apoya a los proyectos que ya estaban creados o en proceso de creación, para poner a circular dinero para la reactivación de los teatros, un proyecto que triplica el dinero público y los traduce en beneficios directos, no solo para los creadores y trabajadores sino para los espectadores y la ciudadanía.

Banco de boletos es una plataforma virtual que permitirá vincular directamente y sin intermediarios a espectadores, proyectos escénicos a través de la distribución de boletos libres de costos para la ciudadanía, sin que estos sean en ningún sentido boletos gratis.

Por cada peso que el Estado aporta al banco, la iniciativa privada pone otro peso, este dinero se convierte en boletos de 150 pesos cada uno y por cada dos boletos comprados y pagados a una obra en el Banco de Boletos la producción titular de la obra se compromete a regalar un tercer boleto. Este proyecto de corresponsabilidad entre gobierno, iniciativa privada y sociedad civil, se conoce como proyecto de triple hélice.

Se propone un piloto a 12 meses pensando en la reactivación económica del sector para 2021 con alcance nacional, con la capacidad de distribuir un millón trescientos veinte mil boletos para distribuir recursos en la comunidad artística. De funcionar este proyecto beneficiaría a la comunidad artística y la ciudadanía.

Desafortunadamente señalaron que las autoridades les han dicho que no hay dinero para financiar estos proyectos, pero mágicamente se destinaron recursos para el Proyecto del Bosque de Chapultepec.

Itari Marta, habló sobre el posicionamiento de ALARTE, ante la falta de soluciones reales para reactivar la cultura en México, señaló que los trabajadores de la cultura necesitan trabajo para sobrevivir, no es el sector más afectado de la pandemia, es el sector más afectado. Las autoridades no se han comprometido y han dado cero soluciones, lo único que han recibido durante estos seis meses de lucha son negativas a sus propuestas.

Retomó las palabras de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto: "La cultura la hacen los y las artistas, no la hace el Estado".

Óscar Carnicero, comentó que las autoridades se escudan bajo el argumento de que no hay dinero, "dinero hay, prioridades son diferentes".

Finalmente, se mencionó que el diálogo no se ha roto con la Secretaría de Cultura y mantiene la esperanza que pronto se reactiven las actividades escénicas no solo en la Ciudad de México sino también en todo el país e hicieron una invitación para que el público también sea participe de este proyecto.