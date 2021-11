Autorretrato de Frida Kahlo "Diego y yo" supera récord, se subasta en 34 mdd

La artista Frida Kahlo es una de las representantes de la pintura mexicana más famosas y aclamadas en el mundo entero, pues sus pinturas han alcanzado precios exorbitantes como el que recientemente superó un récord de 34,9 millones de dólares en una subasta.

El martes pasado, la pintura "Diego y yo" de Frida Kahlo fue subastada por la casa Sotheby´s en 34.9 millones con esta cifra, el autorretrato rompió un récord.

REVOLUCIÓN MEXICANA: CURIOSAS ANÉCDOTAS DE LOS HÉROES PATRIOS

El precio alcanzado por el cuadro "Diego y yo" superó por mucho el récord anterior de 9,8 millones, establecido por una obra del esposo de Kahlo, Diego Rivera, en 2019.

A continuación, te compartimos un listado de los cuadros más caros de Frida Kahlo.

Respecto a este último, la pieza fue subastada por primera vez en más de 30 años en la ciudad de Nueva York por un costo de 1.4 millones y, en un inicio, se estimó que alcanzaría un precio de entre 30 millones y 50 millones. La última vez que se puso en puja, también en un remate de Sotheby´s, fue en 1990. La pintura le perteneció al magnate inmobiliario Harry Macklowe y a su esposa Linda, una experta en arte que trabaja en el consejo de administración de la Fundación Guggenheim.

Kahlo creó esta obra durante su romance con Diego Rivera, en la cual el muralista sostuvo una relación amorosa con la estrella de cine María Félix, noticia que llegó a la primera plana de los periódicos de la época. La pieza fue realizada para la pareja Florence Arquin y Sam Williams, amigos de ella.

En 2006, Sotheby´s en Nueva York remató "Raíces" por 5.6 millones de dólares vía telefónica. Aunque, según El País se desconoce quién fue el comprador, en su momento también se rompió el récord del precio pagado por una obra de arte latinoamericana.

Este cuadro fue concluido en 1943, después de que Kahlo se casó por segunda vez con Diego Rivera y la interpretación de la obra va encaminada al reencuentro de ambos, después de mucho sufrimiento.

La pintura permaneció muchos años en una colección norteamericana y se exhibió en una retrospectiva de Frida en la Tate Modern de Londres.

Posteriormente, la casa Christie´s subastó en 2016 "Dos desnudos en el bosque (La tierra misma)" en 8.5 millones de dólares.

Este cuadro fue regalado en primera instancia a Dolores del Río, una famosa actriz del Cine de Oro Mexicano y cuando ella murió, pasó a manos de su esposo Lewis Riley. Luego fue adquirido por la coleccionista Mary-Anne Martin, quien se lo vendió al comprador misterioso.

FOTO TOMADA DE INFOBAE

Además, en 2019, según AP, la misma casa de subastas obtuvo 5.8 millones de dólares por Retrato de una mujer de Blanco y otros 3.1 millones de dólares por Canasta con Flores.

El primer cuadro forma parte de la colección de la doctora Helga Prignitz-Poda y es un óleo que Frida le regaló a la fotógrafa mexicana Lola Álvarez Bravo.

En cuanto a Canasta con flores (1941), el óleo se encuentra en un cobre circular y no sólo refiere al gusto de la artista por la naturaleza, sino que fue realizado cuando regresó con Diego Rivera tras su tortuoso divorcio.

FOTO TOMADA DE INFOBAE

A fines del año pasado, el Museo Lucas de Arte Narrativo, de Los Ángeles, California, compró uno de los famosos autorretratos de Kahlo, Autorretrato dedicado al Dr. Eloesser (1940). Mientras tanto, en agosto, el curador y coleccionista Kenny Schachter informó en Artnet News que otro autorretrato de Kahlo, Me and My Parrot (1941), se vendió a través de Christie´s en una transacción privada por más de USD 130 millones a un coleccionista asiático.

FOTO TOMADA DE INFOBAE

FOTO TOMADA DE INFOBAE

(Azucena Uribe)

Rivera