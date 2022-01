Conoce a Artabán, el cuarto Rey Mago que se perdió en el camino

Estamos a unos días de la llegada de los Reyes Magos, un día lleno de alegría y regalos para los niños, igual que como lo hicieron con el niño Jesús en Belén, ¿pero sabías que eran y no tres? A continuación, te hablamos de Artabán.

Recordemos que la leyenda cuenta que son tres los magos de oriente quienes siguieron la estrella hasta Belén para visitar al recién nacido; no obstante, hay una historia que señala que además de Melchor, Gaspar y Baltazar, había un cuarto rey mago, llamado Artabán.

Esta leyenda nació a finales del siglo XIX, cuando el estadounidense Henry Van Dyke escribió un relato en el que cuenta la historia de Artabán, un hombre que habría dedicado su vida a buscar al mesías, pues no pudo llegar a su nacimiento.

ARTABÁN: EL REY MAGO DESCONOCIDO

Artabán era un hombre con barba larga y ojos nobles y profundos que vivía en el monte Uchita. Él, por medio del oráculo, podía enterarse de diferentes sucesos que ocurrirían; así advirtió la llegada de un ser de luz.

Por lo anterior, Artabán, junto con Melchor, Gaspar y Baltazar, realizó planes para hacer un largo viaje que les permitiría conocer al mesías. Así, se citaron en Borsippa, un sitio que les serviría como punto de reunión.

Antes de llegar ahí, Artabán escogió algunos obsequios que ofrecería al niño Jesús: rubíes, jades y diamantes; así, el rey mago emprendió su camino hacia el lugar en el que se encontraría con sus tres compañeros.

¿POR QUÉ NUNCA LLEGÓ A BELÉN?

En el trayecto Artabán se encontró con un hombre que había sido golpeado y robado, de esta manera, decidió detenerse y ayudarlo entregándole uno de los regalos que le llevaba al niño Jesús: un diamante.

Luego de su parada, el rey mago continuó su camino; sin embargo, al llegar a Borsippa se encontró con una nota, en donde sus compañeros le indicaban que no podían esperarlo más, por lo que habían continuado el viaje.

De esta forma, Artabán tuvo que continuar sólo, cuando él por fin llegó a Belén, se enteró que tanto el mesías, como sus padres habían huido rumbo a Egipto, ya que debían escapar de la matanza de infantes que había ordenado Herodes.

ARTABÁN: UNA VIDA DEDICADA A AYUDAR

Artabán no se dio por vencido y comenzó a buscar a los padres del niño para poder conocerlo y entregarle los obsequios; no obstante, en el camino fue testigo de cómo un soldado estaba a punto de matar a un niño, por lo que le ofreció un rubí a cambio de la vida del pequeño, de acuerdo con XL Semanal.

Cuando el jefe del soldado se dio cuenta de esta situación, mandó a Artabán a la cárcel, en donde permaneció durante 33 años. Cuando salió de ahí, pudo presenciar la crucifixión del mesías, a quien nunca pudo entregar los regalos.

Mientras veía este hecho, se dio cuenta que una esclava estaba siendo vendida, por lo que decidió comprar su libertad con la última joya que le quedaba: una perla.

Triste, Artabán se sentó junto a una casa; no obstante, comenzó a temblar y una piedra cayó en su cabeza; así él decidió pedirle disculpas al mesías por no poder llegar a entregarle sus regalos; sin embargo, una voz le dijo: "Todo lo que hiciste por los demás lo has hecho por mí, pero hoy estarás conmigo en el reino de los cielos". Así, pudo morir en paz.

