"De LOL a POV", la revolución del lenguaje en internet

El mundo de las redes sociales cambia constantemente y muchas veces puede ser difícil de comprender, especialmente para los nuevos usuarios, pero hay un tema que desconcierta hasta a los más experimentados en la era digital, el lenguaje en internet.

Hace unos días se volvieron tendencia dos nuevas abreviaturas en internet, GPI y POV, palabras que surgieron en TikTok y que muchos catalogaron como "el lenguaje de la chaviza", lo cierto es que no hay un límite de edad para usar abreviaturas en redes sociales, acortar frases viene de mucho más atrás.

Yo buscando lo que significa "pov" y "gpi" para estar en onda con la chaviza. pic.twitter.com/tJfw52L54k — El Guarromántico (@Guarromantico_) May 13, 2021

Las abreviaturas vienen de la época de los mensajes de texto, mucho antes de que tener un chat en internet fuera tan cotidiano como ahora. Seguramente recuerdas (si no, eres muy joven para saberlo) que antes los mensajes de texto no podían ser muy largos porque la telefonía los cortaba o los cobraba al doble, es por eso que surgieron siglas como: TQM, LOL, NTC, NTP, entre muchas otras; este fue el inicio del "caos".

El mismo problema migró al mundo de las redes sociales, especialmente en Twitter, ya que la plataforma limita las publicaciones a 140 caracteres y el nombre del usuario no podía superar los 20. Este número se duplicó a 280 caracteres, aunque en la actualidad todavía sigue la tendencia de abreviar. Las personas prefieren ahorrar esfuerzo y tiempo al escribir, especialmente si están haciendo otras cosas al mismo tiempo.

El lenguaje está en constante cambio y aunque al principio las grandes instituciones de cultural dedicadas a la regularización lingüística rechazaban las nuevas palabras, siglas o modismos; la cotidianidad con la que se usan obligaron a instituciones como la Real Academia de la Lengua Española a aceptarlas.

ABREVIATURAS DE INTERNET CON EL PASO DEL TIEMPO

Desde la época de Messenger hasta TikTok, el lenguaje de las redes sociales se revoluciona constantemente y aunque hay algunas siglas o modismos que pasan desapercibidas por ser tan comunes, el surgimiento de las abreviaturas GPI o POV despertó interés por el que algunos internautas bautizaron como el "lenguaje de la chaviza".

Lo cierto es que esta manera de expresarse ya tiene sus años, aquí te mostramos algunas abreviaturas que es necesario conocer para entender la era digital, te sorprenderá ver que conoces más de una.

TQM: Te quiero mucho.

TA: Te amo.

Dddd: Risa, ironía o sarcasmo.

Ntp: No te preocupes.

Ntc: No te creas.

Tp: Te publico.

Th: Te hablo.

F: Lamentarse o reprobar una situación.

OMG: Significa Oh My God, expresión del inglés para expresar asombro, en español se traduce como "oh Dios mío".

DM: Mensaje directo, es decir hablar por chat privado.

SS: Screen Shot, lo que español significa captura de pantalla.

Plox: Por favor, viene de la palabra en inglés "please".

GG: Good Game, buen juego, bien hecho. También es utilizado como para sustituir la risa "jeje".

POV: Point Of View, lo que se traduce del inglés a Punto de Vista.

GPI: Gracias Por Invitar.

LOL: Laughing Out Loud, rear sin control.

LMAO: Significa Laughing My Ass Off, o partiéndose el culo de la risa, y se utiliza como la abreviatura superior a LOL. De esta abreviatura podemos sacar el significado del conocido grupo de música LMFAO (Laughing My Fucking Ass Off).

BF: Best Friend, la encontrarás en la descripción de fotos o videos de mejores amigos.

BFF: Best Friends Forever, en español, mejores amigos por siempre, la encontrarás en fotografías y videos de las personas que presumen amistades largas.

CC: Como cuando, se utiliza para contar alguna anécdota o plantear tiempo y espacio en una historia hipotética.

KYC: se lee letra por letra y se refiere a la palabra "cállese", comúnmente usada para poner un alto a una conversación al estilo del meme "cállese señora".

DM: Direct message o mensaje directo (también se puede ver como MD). Hace referencia a los mensajes privados en una plataforma.

IMO: In my opinion (en mi opinión) se utiliza para recalcar que algo es una opinión propia y no un hecho objetivo.

ASAP: As soon as possible, que se puede traducir como "tan pronto como sea posible". Se utiliza cuando se solicita algo con cierta urgencia.

NSFW: No safe for work (no es seguro para el lugar de trabajo) es una etiqueta que suele acompañar al contenido que es mejor no ver si hay terceras personas que puedan echar un vistazo a la pantalla.

+1: Esta expresión se utiliza para demostrar que se está de acuerdo con algo.

TT: Trending topic es una expresión propia de Twitter que se utiliza para referirse a los temas de los que más se habla en un momento dado en la red social.

SMH: Shake my head (agitar la cabeza) es una expresión utilizada para mostrar desconcierto o vergüenza ante algo.

F4F: Follow for follow es una etiqueta utilizada para indicar que una cuenta seguirá de vuelta a todos aquellos que pasen a seguirla.

FF: Follow Friday es una expresión que nació en Twitter y que se usa (aunque ya no tanto) para recomendar a los seguidores de una cuenta otros perfiles interesantes a los que seguir.

TBT: Throwback Thursday; los días jueves, internautas publican imágenes o videos que induzca a la nostalgia, de una época diferente de su vida, acompañada del hashtag #TBT

TL: Timeline, que se refiere al feed de actividad de redes sociales como Twitter o Instagram.

IRL: In real life (en la vida real) se utiliza para hacer referencia a hechos que ocurran fuera de Internet.

IDK: I don´t know (no lo sé). Es una abreviatura que expresa de manera literal cuando no se conoce un dato.

BTW: By the way se podría traducir como "por cierto".-GL: Good luck (buena suerte), esta expresión se utiliza sobre todo en juegos online antes de empezar una partida.

WTF: What the fuck es la expresión por antonomasia para expresar desconcierto, se traduce como: ¿pero qué demonios?

AFK: 20 abreviaturas utilizadas en Internet que quizá no conocías Away from keyboard significa "lejos del teclado", y es una expresión utilizada sobre todo en juegos online para indicar que el jugador se encontraba momentáneamente lejos del ordenador.

ICYMI: In case you miss it (en caso de que te lo hayas perdido) se utiliza cuando se adjunta algo que se cree que el interlocutor puede no haber visto.

GTG: Got to yo (me tengo que ir) se utiliza cuando se va a abandonar el ordenador de manera ligeramente abrupta. Se utiliza sobre todo en juegos online.

JK: Just kidding significa "solo bromeaba" y se utiliza cuando se quiere recalcar que no se hablaba en serio.

HTH: Hope that helps (espero que eso ayude) se utiliza cuando se resuelve una duda o se contesta a una pregunta, expresando que se espera haber sido útil.

EM: Es la abreviatura de email o correo electrónico.

FB: Es la abreviatura de la red social más utilizada del mundo, Facebook.

IG: La abreviatura para referirse a Instagram.

TW: Abreviatura para referirse a Twitter.

WA: Abreviatura para WhatsApp.

YT: Abreviatura para YouTube.

FML o ADV: Seguramente lo conocerás más como ADV (Asco De Vida), pero también tiene su versión en inglés (Fuck My Life) y sirve para expresar que algo no ha salido como esperabas, sino bastante peor.

FTF: Significa Face To Face y se utiliza cuando quieres indicar que esa conversación es mejor mantenerla cara a cara.

GTG: Si estás manteniendo una conversación online y tienes que irte rápidamente, sin tener mucho tiempo de dar excusas, esta es la abreviatura que debes utilizar. Significa Got To Go.

HT: Es la abreviatura de Hashtag.

Lit: Una manera de abreviar la palabra literal o literalmente.

(Aline Núñez)