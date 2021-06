El cine retrato de una la lucha, así nació el movimiento LGBTIQ+

Dentro de unos días conmemoramos el Día del Orgullo LGBTIQ+, pero cuales fueron sus inicios y por qué es tan importante no solo para la comunidad, sino también para que todos que sean escuchados, respetados y sobre todo que se les tome en cuenta en la sociedad; a continuación te contamos.

Recordemos que el movimiento LGBTIQ + ha marcado de manera importante la segunda mitad del siglo XX y los inicios del siglo XXI, que a través de una gran diversidad de luchas sociales y políticas han logrado visibilizar experiencias, deseos, saberes, malestares y sentires que habían permanecido ocultos e inclusive negados durante mucho tiempo.

Si nos remontamos a inicios del siglo XX, cuando algunos intelectuales europeos cuya preferencia sexual era distinta a la de otros, se dieron a la tarea de escribir y publicar en favor la legitimación de la homosexualidad, sus deseos y prácticas sexuales. No obstante, esto no se generalizó hasta que salieron a las calles, formaron los primeros movimientos activistas y sociales, a ellos se sumaron personas que también habían visto vulnerados sus derechos.

EL PUNTO DE PARTIDA

La historia del movimiento LGBT y LGTBI es muy larga y puede ser abordada desde puntos de partida muy diversos. A continuación, señalaremos algunos acontecimientos que marcaron su inicio y desarrollo en occidente.

Una de las versiones más aceptadas es que fue por primera vez utilizado para nombrar los movimientos estudiantiles en la década de 1960 en Estados Unidos que exigían la despatologización de los comportamientos no normativos y la igualdad de derechos. El inicio del movimiento LGBTIQ+ estuvo caracterizado principalmente porque muchas personas denunciaron que habían estado invisibilizadas por las normas de la heterosexualidad, principalmente en EU y Europa.

Específicamente en Nueva York esta uno de los locales más famosos en los que se reunían homosexuales y transexuales, el "Stonewall Inn", un bar situado en el 53 de Christopher Street, en el popular barrio de Greenwich Village.

DISCRIMINADOS Y PERSEGUIDOS

Para ese entonces el "Stonewall Inn" era un lugar clandestino, porque la comunidad LGBTIQ+ era perseguida y criminalizada, además, era propiedad de grupos mafiosos de Nueva York. La policía iba a menudo al bar, los agentes obligaban a todo el mundo a identificarse, inspeccionaban a los transexuales y travestidos del local para confirmar cuál era su sexo, si descubrían a un hombre vestido de mujer, lo detenían y se lo llevaban a comisaría.

Fue la madrugada del 28 de junio de 1969, hace cincuenta años, donde como de manera habitual la policía acudió al "Stonewall Inn", pero los clientes se rebelaron y se negaron a aceptar que les trataran como delincuentes. Los homosexuales no quisieron mostrar sus tarjetas de identidad y las mujeres trans no se dejaron inspeccionar y la policía perdió el control de la situación, pues mientras los agentes estaban en el interior del local, en las puertas se concentraron unas 150 personas que estallaron al ver como un agente agredía a una chica lesbiana a la que habían esposado.

Tras ver las acciones de los policías y cansados de los malos tratos que les daban, los manifestantes rompieron las ventanas del local y volcaron los coches policiales. La mayoría empezó también a gritar lemas como "poder gay" y a cantar la canción protesta "We shall overcome" de Joan Baéz.

El incidente finalizó con 13 detenidos y varias personas heridas. Durante los días siguientes hubo manifestaciones y actos de protesta, en donde los manifestantes también se enfrentaron a la policía. Al cabo de unos meses y como consecuencia de estos conflictos, se crearon dos organizaciones de activistas gais, el "Gay Liberation Front y la Gay Activist Alliance".

Estas organizaciones promovieron las primeras acciones para visibilizar el colectivo LGBTIQ+ y reclamar su igualdad y sus derechos.

PRIMERA MARCHA LGBTIQ+ EN MÉXICO

En junio de 1979 un grupo de jóvenes con la esperanza de cambiar el mundo y acabar con los abusos a los que se enfrentaban las personas homosexuales en México, partieron de la columna de la Independencia y caminaron por la calle de Lerma desviados por la Policía para no transitar por el Paseo de la Reforma.

"¡No hay libertad política si no hay libertad sexual!" y "¡Sin libertad sexual no habrá liberación social!", gritaban mientras entre adrenalina y carteles para ser escuchados.

Las y los asistentes avanzaban y, quizá sin saber, con sus pasos escribían un nuevo episodio en la vida pública de nuestro país y en la lucha por el reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travestis, transexuales e intersexuales (LGBTTTI+).

Los contingentes habían juntado alrededor de mil personas y llegaron a la Plaza Carlos Finlay, logrando así llevar a cabo la primera Marcha del Orgullo Homosexual de México, la cual tuvo lugar en la Ciudad de México en junio 1979. Si bien no es la primera manifestación pública de un grupo de personas homosexuales, sí se trató de la primera identificada como tal en nuestro país.

¿POR QUÉ LOS MOVIMIENTOS DE LA DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO HABLAN DEL ORGULLO PARA APELAR A LA LUCHA POR SUS DERECHOS?

Primero debemos de señalar que el orgullo es un proyecto político que surgió para contrarrestar las ideas negativas sobre las personas homosexuales y trans; es decir, hacer frente a los prejuicios que las concebían como patológicas, anormales, amorales y perversas.

Este proyecto tenía como principal objetivo expresar con orgullo y dignidad la existencia de las personas LGBT+, hacerlos visibles en una sociedad que los criminalizada, estigmatizada y satanizada. Precisamente esta estrategia buscaba darles un vuelco radical a las ideas satanizadoras y acabar con ellas.

EL BAILE DE LOS 41

Es verdad que cada país tiene sus propios contextos históricos, sociales y políticos para la lucha de la diversidad sexual, tal es el caso de México, donde el primer arribo de la homosexualidad a la mirada pública mediática fue en 1901 con la aprehensión de 41 hombres homosexuales en una casa ubicada en la Ciudad de México.

La mitad de los participantes vestía ropas consideradas culturalmente propias de las mujeres, se cuenta que entre ellos los detenidos se encontraba Ignacio de la Torre, yerno de Porfirio Díaz, quien fue puesto en libertad por su suegro. Los 41 hombres restantes fueron detenidos.

Este suceso no pasó desapercibido, pues quedó plasmado en los periódicos locales y grabados, realizados por Guadalupe Posada, que caricaturizaban y ridiculizaban a los homosexuales: "Aquí están los maricones, muy chulos y coquetones", versaba un titular.

Este hecho histórico pasó al imaginario colectivo y desde entonces el número 41 se relaciona a la homosexualidad en nuestro país.

LA PRIMERA ASOCIACIÓN A FAVOR DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS LGBTIQ+

Setenta años después de este hecho, en 1971 se conformó en México la primera asociación a favor de los derechos de las personas LGBTIQ+, el cual llevó por nombre "Frente de Liberación Homosexual de México "(FLH). Este grupo es el resultado de un acto de discriminación en contra de un hombre despedido por una tienda departamental en la Ciudad de México al creer que era homosexual, fue el parte aguas para otras agrupaciones de su tipo.

El despido movilizó a estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, los cuales se reunieron para protestar; entre los participantes se encontraban el escritor Carlos Monsiváis y la dramaturga Nancy Cárdenas.

Algunas de las primeras organizaciones civiles de personas LGBTIQ+ que surgieron en México y en las cuales se germinó el movimiento de liberación homosexual son SEXPOL, un grupo creado por el activista Antonio Cué en 1975 y dedicado a los estudios en torno a la sexualidad y la política; para 1978 surge el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria (FHAR), el cual basaba su trabajo en la disidencia y su apartidismo político y que tenía entre sus filas a activistas como Juan Jacobo Hernández.

Algunos grupos conformados por mujeres lesbianas fueron Ákratas (1975), Lesbos (1977) y Oikabeth (1978), considerada la primera organización pública de mujeres lésbianas. Los dos últimos grupos fueron formados por la activista lesbofeminista Yan María Yaoyólotl Castro. Finalmente, el Grupo Lambda de Liberación Homosexual, el cual tenía una posición feminista, nació en 1978 y fue fundado por la escritora Claudia Hinojosa.

Cada uno de estas agrupaciones mantuvieron discusiones sobre el contexto político en el país y fraguaron estrategias para su labor militante que tenía por meta visibilizar y desestigmatizar a las personas homosexuales; asimismo, además de estos objetivos, las agrupaciones de mujeres lesbianas tenían en su agenda la liberación de la mujer y la lucha contra el patriarcado.

LA CERCANÍA DE MOVIMIENTOS SOCIALISTAS, POLÍTICOS Y COLECTIVOS LGBT+

La visibilización de las personas de la diversidad sexual, la persecución policiaca, las razzias y la constante discriminación fueron el contexto en el que estas agrupaciones vieron la luz y establecieron alianzas con la izquierda y el feminismo. Estas características hicieron que los primeros antecedentes de una marcha por el orgullo LGBT+ en nuestro país tuvieran cercanías con el movimiento socialista y el movimiento estudiantil.

El 26 de julio 1978, durante la marcha realizada por el veinticinco aniversario de la Revolución Cubana, participó una treintena de homosexuales que se identificaron como integrantes del FLHM.

Posteriormente, el 2 de octubre del mismo año, el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria (FHAR), el Grupo Lambda de Liberación Homosexual y el Grupo Autónomo de Lesbianas Oikabeth participaron en un contingente en la marcha conmemorativa de los 10 años de la represión del movimiento estudiantil de 1968.

Estas manifestaciones son consideradas precursoras del orgullo en nuestro país.

Un año después de la conglomeración de 1978, que apenas se conformó por algunas decenas de personas, se realizó la primera Marcha del Orgullo Homosexual en la Ciudad de México (1979) y 40 años después sería conocida como Marcha del Orgullo LGBTTTI de la Ciudad de México, "Orgullo 41: Ser es resistir".

DOCUMENTALES Y PELÍCULAS QUE VISIBILIZARON LA LUCHA POR LOS DERECHOS LGBTQ

PHILADELPHIA

Esta película es de 1993, donde un bufete de abogados despide a un hombre con VIH y él contrata a un abogado homofóbico para ayudarlo en su demanda por un despido improcedente. Dirigida por Jonathan Demme y protagonizada por Tom Hanks, Denzel Washington, Roberta Maxwell y Buzz Kilman.

PRIDE

Donde un grupo de activistas homosexuales de Reino Unido ayudan a un grupo de mineros durante una huelga en 1984. Dirigida por Matthew Warchus y protagonizada por Bill Nighy, Imelda Staunton, Dominic West y Paddy Considine. Su estreno fue en 2014.

MILK

La cinta de Milk de 2008 cuenta la historia de Harvey Milk, un activista gay estadounidense que se convirtió en el primer funcionario electo abiertamente homosexual de California. Dirigida por Gus Van Sant y protagonizada por Sean Penn, Josh Brolin, Emile Hirsch y Diego Luna.

STONEWALL DE 2015

Retrata el despertar político de un joven durante los días previos a los disturbios de Stonewall, una movilización que tuvo lugar en Nueva York en 1969 contra la brutalidad policial. Dirigida por Roland Emmerich y protagonizada por Jeremy Irvine, Jonny Beauchamp, Joey King y Caleb Landry Jones.

HOLDING THE MAN DE 2015

Narra la historia de Tim y John, dos compañeros de escuela que estuvieron juntos por 15 años, en medio de la discriminación, las tentaciones, los celos y las pérdidas. Dirigida por Neil Armfield y protagonizada por Ryan Corr, Sarah Snook, Francesco Ferdinandi y Craig Matthew Stott.

I AM MICHAEL DE 2015

Narra la vida del activista gay Michael Glatze, que se convierte en pastor cristiano después de identificarse como heterosexual. Dirigida por Justin Kelly y protagonizada por James Franco, Zachary Quinto, Emma Roberts y Charlie Carver.

AND THE BAND PLAYED ON DE 1993

Cuenta la historia del descubrimiento del sida y cómo fue afrontado en un principio por la comunidad científica. Dirigida por Roger Spottiswoode y protagonizada por Matthew Modine, Alan Alda, Patrick Bauchau y Nathalie Baye.

When We Rise de 2017

(Documental) Se trata de una crónica sobre el movimiento por los derechos de los homosexuales en Estados Unidos. Creada por Dustin Lance Black y protagonizada por Rachel Griffiths, Austin P. McKenzie y Mary-Louise Parker.

BEFORE STONEWALL DE 1984

(Documental) Cuenta el comienzo de la lucha por los derechos LGBTQ, al abordar la historia de la comunidad de gays y lesbianas antes de los disturbios de Stonewall, en 1969. Dirigida por Greta Schiller, Robert Rosenberg y con apariciones de Rita Mae Brown, Maua Adele Ajanaku, Red Jordan Arobateau y Ann Bannon.

THE DEATH AND LIFE OF MARSHA P. JOHNSON

Este documental de 2017 investiga la misteriosa muerte de Marsha P. Johnson, activista de los derechos de los homosexuales negros y veterana de Stonewall. Dirigido por David France y con apariciones de Kurt Wolfe, Sue Yacka, Catherine Shugrue Dos Santos y Victoria Cruz.

