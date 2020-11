"El Paraíso de la Invención",una obra que tocará fibras sensibles

Decidimos que era el momento idóneo para intentar hacer un formato híbrido de esta obra de teatro, eso de ninguna manera sustituye la posibilidad de que cuando las circunstancias lo permitan ´El Paraíso de la Invención´ vea la luz como una obra de teatro. Por ahora hemos encontrado esta posibilidad de darle la salida a un texto tan valioso en un formato que no es teatro, no es cine, no aspira a ser ninguno de los dos es un formato medio en el que se hace un teatro grabado, agregó.