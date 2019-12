Elena Poniatowska revela que Juan José Arreola abusó sexualmente de ella y la familia del escritor lo defiende

Sabes, me doy cuenta que no hay correspondencia posible entre nosotros, que mientras tú la pasas tan mal, angustiado con mil problemas reales, inmediatos, graves, yo te escribo idioteces de pájaros y música ¿Pero qué puedo hacer por ti, no sé nada de tu viaje, no tengo idea de cuánto va a durar, de cuál va a ser el recorrido, de qué vas a hablar en tus conferencias, y qué problemas anexos te agobian en México...