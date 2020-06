Ennio Morricone y John Williams ganan premio Princesa de Asturias 2020

Pese a la crisis sanitaria que se vice por el Covid-19, esta mañana el jurado reveló el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2020 sorprendiendo.

Afirma Ennio Morricone, alabado autor de más de 400 bandas sonoras premiado este viernes junto a John Williams con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2020, que creó su música pensando en las historias y que nunca cayó "en el equívoco del cine convertido en una sala de baile".

Nacido en Roma en 1928, se inició estudiando trompeta, el instrumento que tocaba su padre y el que dotó a sus composiciones de esos míticos vientos del sur puestos al servicio de los mejores realizadores, de Bernardo Bertolucci a Pedro Almodóvar, pasando por Gioseppe Tornatore, Oliver Stone, Terrence Malick, Quentin Tarantino o Brian de Palma.

Solo seis obras de su vastísima producción alcanzaron la nominación al Óscar y únicamente "The Hateful Eight" (2016) la materializó, pero para entonces ya se había hecho más que acreedor de la condición de maestro en esa capacidad de llenar los oídos de imágenes y magia con trabajos como los de esta selección:

- "A Fistful of Dollars" (1964). Silbidos, látigos o gritos se mezclan con los sonidos de las guitarras, las trompetas y hasta el arpa de boca para una innovadora composición que marcó el estilo musical de los "spaguetti western" y dio a conocer al mundo el genio de Morricone.

- "Il buono, il brutto e il cattivo" (1966). Con apenas un par de notas de flauta y de arpa, introduce al espectador en el ambiente de este mítico wéstern y hace que su banda sonora sea una de las más populares y reconocibles de la historia del cine.

- "The Sicilian Clan" (1969). Morricone demostró con esta película que era capaz de adaptar su música a cualquier género y realizó una de las composiciones más bellas para una película de robos, ligera e intensa a la vez, sin olvidar sus característicos silbidos.

- "Novecento" (1976). Bernardo Bertolucci se rindió al genio de su compatriota, del que dijo que había compuesto "uno de los himnos más bellos de la historia del cine" para esta historia del proletariado italiano.

- "Days of Heaven" (1978). La película maldita de Terrence Malick ha visto reconocido su valor cinematográfico con el paso del tiempo pero su música fue considerada desde el principio como una de sus mejores partituras y fue su primer trabajo nominado al Óscar.

- "Once Upon a Time in America" (1984). Magistral ejercicio del compositor, que creó estilos diferentes para marcar las diferentes épocas en las que se desarrolla la historia. Y no dudó en utilizar piezas ajenas, como la conocida "Amapola", para redondear una banda sonora que alcanzó cotas de belleza que se creyeron insuperables en aquel momento.

- "The Mission" (1986). La consagración de Morricone con una complejísima BSO que supo captar todos los matices de esta historia de religión, de sacrificio y de abuso de poder. Épica en muchos momentos y delicadísima en piezas como "El oboe de Gabriel", una nueva demostración de la adaptación del maestro a las necesidades de cada historia.

- "The Untouchables" (1987). El dramatismo de la lucha contra la mafia por parte de agentes federales en el Chicago de la Ley Seca queda reflejado en una música más clásica de lo habitual en las composiciones del italiano y que sirve de perfecto acompañamiento a la heroicidad de Ness y sus colegas.

- "Cinema Paradiso" (1988). Difícil de olvidar la imagen del joven Salvatore bajo la lluvia esperando a que Elena abra la ventana. O la del niño aprendiendo el arte de la cinematografía de manos de Alfredo. Sin la música de Morricone esas escenas no formarían parte del imaginario colectivo.

- "Malena" (2000). ¿Cómo captar musicalmente el amor platónico? Solo hay que escuchar la banda sonora de este filme de Giuseppe Tornatore para entenderlo. Tristeza, melancolía y esperanza a partes iguales se deslizan entre sus notas en una composición más sencilla y menos orquestal.

JOHN WILLIAMS

Nacido en Nueva York, en 1932 John Williams es el flamante ganador del Premio Princesa de Asturias de las Artes ex aequo con su homólogo italiano Ennio Morricone, es el autor de cualquier banda sonora grabada en la memoria colectiva de varias generaciones.

No en vano es el autor vivo con más nominaciones a los Óscar de la historia: 52, todo un récord, la última, por el episodio IX de la saga "Star Wars: The Rise of Skywalker" (2019). Logró llevarse cinco en 62 años de carrera.

Capaz de volverse eterno con solo dos notas, las que marcan la banda sonora de "Jaws" que aterrorizaron a sus espectadores durante décadas por lo que traían a su memoria en un acto reflejo, también es el autor de auténticas oberturas sinfónicas, como las que inician la saga de Star Wars o Indiana Jones.

¿Quién no ha tarareado 'si yo fuera rico dubi-dubi-dubi-dubiduuu'?. Ese fue su primer Óscar, por la banda sonora que adaptaba la música de Jerry Bock para llevar del teatro al cine "Fiddler on the Roof " (1971). Fue en su tercer intento: con 34 años optó por primera vez a los premios de la Academia de Hollywood con "Valley of the Dolls" (1967) y con 35 por "Goodbye, Mr. Chips".

Nacido en Nueva York, su padre era un percusionista de jazz que le animó a tocar el trombón aparte del piano, que era su favorito, pero el joven Williams decidió aprender también a tocar la trompeta y el clarinete.

En 1952, fue reclutado para las Fuerzas Aéreas de EE.UU. donde se ocupó de la banda militar; casi en los 60 comenzó a componer bandas sonoras para series de televisión, sobre todo, comedias, y así llegó a "How to Steal a Million" (1966), protagonizado por Audrey Hepburn y Peter O'Toole. Pero lo que silbaba la gente era la música de la popular serie "The Virginian".

Pero su primer éxito clamoroso fue la imponente banda sonora de "The Poseidon Adventure" (1972), que le llevó a que las empresas cinematográficas le encargasen un aluvión de músicas para películas de catástrofes.

Es imposible enumerar las bandas sonoras que ha compuesto para cine y televisión; como ejemplo, es uno de los pocos autores que registran más de cuatrocientas entradas de títulos en la página especializada de datos fílmicos por internet IMDB.

Pero Williams, que se bregó al piano junto a Goldsmith, Bernstein o Mancini, no es solo un compositor "neorromántico", como se ha resumido a veces su estilo; su fama le viene, precisamente, de su versatilidad y permeabilidad al jazz o la música para piano o sinfónica, pasando por estilos populares o folclóricos.

Uno de los momentos decisivos de su carrera fue en 1974, cuando el novato Steven Spielberg le contrató para componer la música de su primer filme importante, "The Sugarland Express "; ya nunca dejaron de ser amigos y Williams escribió para él aquellas dos notas míticas ("Jaws", su segundo Óscar).

Spielberg le recomendó entonces a otro amigo, George Lucas, que necesitaba un compositor para su película épica espacial, "Star Wars".

Williams utilizó una gran orquesta sinfónica (la de Londres), como se hacía en la época dorada de Hollywood, y creó unos sonidos que ya son parte de la historia; de hecho, la música de "Star Wars" vendió más de 4 millones de copias y se convirtió en la banda sonora sinfónica más vendida de la historia. Fue su tercer Óscar.

Durante los siguientes años, compuso las bandas sonoras de películas como "Close Encounters of the Third Kind" (1977), "Superman" (1978), "1941" (1979) y "Jaws 2" (1978), y después, hizo la banda sonora de "The Empire Strikes Back" (1980), segunda parte de la saga Star Wars, donde aparece la famosa Marcha Imperial que identifica a Darth Vader. También hizo la música de "Return of the Jedi" (1983).

Después vino "E.T., The Extra-Terrestrial" (1982), que fue su cuarto Óscar, y "Schindler's List" (1993), el quinto. Compuso también música para la saga "Indiana Jones" y "Parque Jurásico", la inolvidable banda sonora de "Memoirs of a Geisha" (2005) o la tres primeras películas de la serie de Harry Potter. Williams es autor de la música de más de cien películas.

También ha creado sinfonías y conciertos para flauta, violín, clarinete, viola, oboe, chelo y tuba y ha compuesto por encargo para varias orquestas.

En 1980 fue nombrado director de la Boston Pops Orchestra, de la que se retiró en 1993, y mantiene relación con otras muchas orquestas, como la Boston Symphony y la Filarmónica de Nueva York.

Cuenta con títulos honorarios de varias universidades, la Orden Olímpica del COI, veinticinco premios Grammy, cuatro Globos de Oro y siete BAFTA, la Medalla Nacional de las Artes (EE.UU., 2009) y, entre otros, el AFI Life Achievement Award del American Film Institute, 2016), que recayó con él por primera vez en un compositor.

