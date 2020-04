Esta fue la fotografía ganadora del concurso World Press Photo 2020

Straight Voice, es el título de la foto ganadora del concurso World Press Photo, del fotógrafo de la AFP, Yasuyoshi Chiba. En el certamen un mexicano también figuró entre los ganadores en la categoría 'Naturaleza, imagen individual'.

De acuerdo con El País, la fotografía ganadora del prestigioso concurso World Press Photo 2020, fue para el fotógrafo japonés Yasuyoshi Chiba, titulada Straight Voice (que puede traducirse por "voz firme" o "voz convencida").

La imagen fue publicada por la agencia de noticias Agence France-Presse (AFP). La imagen captó el momento en la que un joven recitó un poema durante una manifestación contra el régimen en Sudán. Le rodea un grupo de personas que ilumina el momento con la linterna de sus teléfonos móviles, porque los militares contra los que se dirigía la protesta habían cortado la electricidad.

El fotógrafo francés Romain Laurendeau ganó el premio dedicado a la Serie del Año, con la gestación del movimiento de protesta que estalló en Argelia en 2019. Titulada: Kho, génesis de una revuelta, el concurso explica que Kho significa "hermano", en el árabe coloquial del norte de África. En blanco y negro, la serie capta la intimidad de diversos niños y jóvenes argelinos en sus casas, por la calle, zonas de reunión apartadas, o bien la playa durante un lustro. Las fotos finales corresponden a las manifestaciones, que arrastraron al resto de la sociedad.

El primer premio en la categoría de Retratos fue para Despertar, de Tomek Kaczor, que ha plasmado el denominado síndrome de resignación en el rostro de una refugiada armenia de 15 años. La chica se puso enferma en Suecia, y no se podía mover, comer o beber, debido al trauma provocado por los largos y fallidos procedimientos de asilo. Ha habido otros menores migrantes de distintos países en la misma situación. Trasladada a Polonia, en el momento de la foto, la muchacha había despertado y estaba en una silla de ruedas junto a sus padres. Kaczor vive y trabaja en Varsovia.

Niños juegan en el predio ferial de la ciudad de Bega, en el sur de Nueva Gales del Sur, donde acampan después de ser evacuados de una zona afectada por incendios forestales. El fotógrafo de la agencia AFP, Sean Davey, ganó el segundo premio en la categoría Temas Contemporáneos.

Foto tomada por Alain Schroeder, el cuerpo de una orangutana de un mes yace sobre la tela quirúrgica de un equipo de rescate, cerca de la ciudad de Subulussalam, Sumatra, en Indonesia. Murió poco después de ser encontrada con su madre herida en una plantación de aceite de palma.

Foto tomada por Brent Stirton de Getty Images, ganó el segundo premio en la categoría de Historias de la naturaleza. En la imagen un hombre toma un pangolín que está a punto de ser sacrificado y preparado para una comida en un restaurante en las afueras de Guangzhou, en China.

Foto tomada por Mulugeta Ayene para The Associated Press, ganó el primer premio en la categoría Spot News Stories y también fue nominada para la World Press Photo Story of the Year. En la imagen los familiares lloran en el lugar del accidente del vuelo ET302 de Ethiopian Airlines.

Foto tomada por Noah Berger para The Associated Press, ganó el segundo premio en la categoría "Singles" de Temas Contemporáneos, muestra los bomberos que luchan contra un incendio en el complejo Marsh, cerca de la ciudad de Brentwood, California, Estados Unidos.

El fotógrafo mexicano, Alejandro Prieto, fue premiado en el World Press Photo 2020. La fotografía "Roadrunner Approaching the Border Wall" (Correcaminos acercándose al muro fronterizo), fue capturada el 28 de abril de 2019 a unos pasos de la línea fronteriza entre Estados Unidos y México, en el condado de Naco, Arizona.

En la fotografía se muestra al correcaminos mirando de frente al muro fronterizo entre México y Estados Unidos, está línea divisoria no sólo delimita la frontera entre estos dos países, también la riqueza natural que no comprende de limitaciones humanas.

(Ann Ventura)