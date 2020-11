Estas son las joyas literarias que Barack Obama recomienda leer

Barack Obama siempre se ha distinguido por ser un gran lector, entre los libros favoritos del ex mandatario destacan Team of Rivals, The Fire Next Time y A Gentleman in Moscow (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

Barack Obama está por lanzar su libro “A promised land”, previo al lanzamiento de sus memorias el ex presidente de los Estados Unidos, recomendó a sus seguidores estas joyas literarias.

De acuerdo con Vanguardia, Barack Obama siempre se ha distinguido por ser un gran lector y a solo unos días de lanzar su nuevo libro, decidió compartir con sus seguidores una lista de recomendaciones literarias que abordan temáticas raciales, migración y algunos thrillers y varios clásicos.

El próximo 17 de noviembre, Barack Obama lanzará el primer volumen de sus memorias como el primer presidente afroamericano de Estados Unidos, el libro titulado “A Promised Land” tendrá un lanzamiento mundial, y aunque aún se desconoce la fecha de lanzamiento del segundo volumen, el libro ya se ha convertido en tendencia en redes sociales.

He pasado los últimos años reflexionando sobre mi presidencia, y en ‘A Promised Land’ he tratado de proporcionar una explicación honesta de mi campaña presidencial y mi tiempo en el cargo: los eventos clave y las personas que la moldearon; mi opinión sobre lo que hice bien y los errores que cometí; y las fuerzas políticas, económicas y culturales que mi equipo y yo tuvimos que enfrentar en ese momento, y que como nación todavía estamos lidiando”, escribió Obama al dar el anuncio días antes de la elecciones en Estados Unidos.

Se espera que la demanda del libro sea gigantesca, por lo que Crown, una división de la editorial Penguin Random House, aseguró que ordenó tres millones de libros como primera impresión.

Esta misma división aseguró los derechos de Obama y las memorias de la ex primera dama, Michelle Obama, por 65 millones de dólares en febrero pasado. Este primer volumen del libro tendrá 768 páginas, será traducido a 25 idiomas y se venderá por al menos 45 dólares. Barack Obama es reconocido como un gran lector, recordemos que una o dos veces al año, el ex presidente publica listas de sus libros favoritos.

Durante sus ocho años en la Oficina Oval, de la Casa Blanca el ex mandatario fue reconocido como un lector voraz y regularmente abrazó las delicias y los beneficios de la palabra escrita. Por ello, antes de su gran lanzamiento, Obama compartió a través de redes sociales algunos de sus libros favoritos, que van desde historias de ficción hasta biografías inspiradoras de las que, sin lugar a duda, todos podemos aprender unas cuantas lecciones importantes.

"Team of Rivals", Doris Kearns Goodwin

Durante su primera carrera presidencial, se le preguntó a Barack Obama cuál libro llevaría consigo a la Casa Blanca, su respuesta fue “Team of Rivals”. El trabajo histórico de Doris Kearns Goodwin retrata una investigación fascinante de cómo la decisión de Abraham Lincoln de formar un gabinete que incluyera a sus rivales políticos dio forma a uno de los períodos más significativos en los Estados Unidos. En declaraciones a un periodista en 2008, el entonces senador Obama lo calificó como un "estudio notable en liderazgo", por lo que tal vez no sea sorprendente que se tomara en serio las experiencias de Lincoln al reunir su propio gabinete.

"Girl, Woman, Other", Bernardine Evaristo

Bernardine Evaristo ha estado escribiendo libros galardonados y aclamados por la crítica durante más de dos décadas, rindiendo frutos con el premio Booker del año pasado que catapultó su escritura a un público completamente nuevo. Mostrando la belleza en la diferencia y la multiplicidad que mantiene unida una sola identidad, “Girl, Woman, Other” relata la vida de doce mujeres negras interconectadas en la Gran Bretaña actual. Obama declaró que este fue uno de sus libros recientes favoritos.

"The Fire Next Time", de James Baldwin

A raíz del asesinato de George Floyd, el ex presidente recurrió a las siempre oportunas palabras de James Baldwin para "comprender el dolor y la ira detrás de las protestas" que se sucitaron. Hablando sobre “The Fire Next Time”, Obama dijo: "Es aterrador cómo James Baldwin puede presentar una realidad de hace 50 años que suena como si fuera escrita ayer". El libro es reconocido como un trabajo fundamental sobre la injusticia racial, además contiene dos ensayos personales: uno en forma de carta al sobrino adolescente de Baldwin, escrito en el centenario de la Proclamación de Emancipación y el otro una exploración de su vida temprana en Harlem y la intersección de raza y religión.

"A Gentleman in Moscow", Amor Towles

Es 1922 en Moscú, un tribunal bolchevique tilda al conde Alexander Rostov de aristócrata impenitente y lo condena a arresto domiciliario indefinido. Para colmo de males, no puede disfrutar de la lujosa comodidad a la que está acostumbrado y, en cambio, está confinado a una pequeña habitación en el ático del Hotel Metropolis mientras, fuera del edificio, Rusia atraviesa algunos de sus cambios más dramáticos. No mucho antes de que “A Gentleman in Moscow” hiciera una aparición en la lista de libros de 2017 de Barack Obama, también se anunció que el libro se adaptará a una serie de televisión protagonizada por Kenneth Branagh.

"The Warmth of Other Suns", Isabel Wilkerson

Entre 1915 y 1970, casi seis millones de ciudadanos afroamericanos abandonaron los estados del sur en busca de una vida mejor en el norte y oeste del país. En su relato definitivo de este período, Isabel Wilkerson narra meticulosamente historias de agotadores viajes a través de EU y la esperanza de comenzar de nuevo. Al otorgarle la Medalla Nacional de Humanidades en 2016, Barack Obama dijo: “Más de mil 200 personas le contaron a Isabel las historias de desamor, resistencia y finalmente superación de sus familias, historias que a menudo les resultaban demasiado dolorosas para compartir incluso con sus propios hijos. Y a pesar de todo, tuvo que conquistar la enormidad de su tarea y demostrar que las dudas de los demás estaban equivocadas. Y como lo hizo, uno de los capítulos más importantes de nuestra historia se cuenta en un libro que cualquier joven puede tomar y leer”.

"Exit West", Mohsin Hamid

Saeed y Nadia son adultos jóvenes que viven en una ciudad sin nombre en medio de una guerra. A medida que la vida cotidiana se vuelve particularmente peligrosa, la pareja escucha rumores sobre puertas misteriosas que aparecen en la ciudad y se sorprende al descubrir la verdad. Seleccionada para el premio Man Booker en 2017, la novela de Mohsin Hamid es una historia corta pero conmovedora. Su reflexión sobre la migración se siente particularmente relevante en nuestro presente, pero leer este libro también se siente como leer una fábula atemporal y bellamente escrita. Después de su lanzamiento, los derechos cinematográficos fueron adquiridos por el dúo de los hermanos Russo, con los Obama a bordo como productores y Riz Ahmed listo para interpretar a Saeed.

