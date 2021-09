¿Evolución o convulsión? Hablemos del lenguaje inclusivo

El lenguaje inclusivo no es un lenguaje, sino el espejo de una posición sociopolítica, responde la presidenta de la Academia Argentina de las Letras, Alicia Zorrilla: Carece de fundamento lingüístico, está fuera del sistema gramatical, La historia de las lenguas enseña (a quien la conozca un poco) que los cambios en el habla y en la escritura no se imponen desde las academias ni desde la dirección de un movimiento social, no importa cuán justas sean sus reivindicaciones, escribió Beatriz Sarlo en octubre de 2018 en Babelia. La militancia puede favorecer esos cambios, pero no puede imponerlos, concluía.