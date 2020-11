Genera debate nuevos horarios en los teatros, cines y museos de CDMX

Es muy complicado, pero vamos sobreviviendo. Sé que es lo que necesitamos hacer, pero también requerimos tiempo, no nos pueden avisar tres días antes si hay boletos vendidos para un horario ¿cómo me comunico yo con la gente?, ¿le tengo que preguntar a las personas su celular para avisarles si se hace o no se hace o me cambiaron el horario?, declaró Roldán quien estaba a unos minutos de salir a escena para dar una función de Marqués de Sade, que hoy se presentó a las cinco de la tarde, como lo harán el resto de las obras de la cartelera del Centro Cultural Roldán Sandoval.