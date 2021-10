Hallan antiguo instructivo con el que practicaban exorcismos en babilonia

En los últimos años los exorcismos se han popularizado gracias a las innumerables películas de terror que tratan de este polémico tema, pues, aunque pareciera solo algo de ciencia ficción se tiene registro de que esto se practicaba hace más de 3 mil 500 años atrás.

Tal parece que un brujo en Babilonia se ocupó de describir, con lujo de detalle, todas las instrucciones para practicar un exorcismo adecuadamente, y no fue en un papiro sino en una tablilla de arcilla antigua con inscritos.

En dicha tablilla de arcilla están uno por uno, los pasos para sacar un espíritu maligno del cuerpo de una víctima acongojada. Más aún: para encontrar una pareja amorosa para aquel espectro que se rehúsa a dejar en paz a los seres humanos.

Así funcionaba el ritual mesopotámico.

Un hombre desnudo y con las manos atadas que camina con aire triste detrás de una mujer, la misma cuerda que sujeta las manos del hombre parece atada a la cintura de la mujer tras la que va. Para un observador casual podría pasar por la escena de una mujer noble y su esclavo, pero para el Dr. Irving Finkel se trata de la primera representación conocida de un fantasma.

Y no es que el Dr. Irving tenga mucha imaginación, es que su trabajo como experto en arte de Oriente Medio en el museo le da cierta ventaja.

Para empezar, es un experto mundial en la escritura cuneiforme que usaban los babilonios, lo que le ha permitido leer y traducir el texto, tan gastado que apenas es apreciable, alrededor de las dos figuras. Se trata, nada menos que de las instrucciones para un exorcismo.

La tablilla, es una de las innumerables reliquias que se conservan en el Museo Británico, y llegó a la institución en el Siglo XIX y nunca se ha expuesto al público, pero su secreto había pasado desapercibido hasta ahora, porque tanto los dibujos como la escritura solo son apreciables cuando los iluminas desde determinado ángulo.

Pero este no es un detalle deliberado, simplemente la piedra está demasiado gastada. El Dr. Finkel describe así el hallazgo en un vídeo publicado por la cuenta del Museo Británico en YouTube.

Probablemente nadie le echó un segundo vistazo porque la zona alrededor de los dibujos parece no tener ningún tipo de escritura. Sin embargo, cuando la examinas bajo una lámpara, las figuras y el texto surgen de otra época de una manera sorprendente. Es un objeto digno del libro Guinness de los récords porque, que yo sepa, no hay representaciones de fantasmas más antiguas que esta.

En cuanto a la intención de la tablilla, Finkel cree que perteneció a la biblioteca de algún templo o a la colección personal de algún sacerdote que practicaba exorcismos. El dorso de la tablilla se refiere a un "fantasma que se aferra a una persona, la persigue y no la deja ir".

"El hombre es un fantasma, y es obvio que está sufriendo", explica Finkel. "Uno casi puede imaginar la situación. ¡Oh dios mío! El tío Henry ha vuelto de entre los muertos. Quizá el tío Henry perdió tres esposas. No se sabe. El caso es que todo el mundo sabe que para deshacerse del viejo fantasma lo ue hay que hacer es casarle. Es bastante cómico que alguien piense que puede deshacerse de un fantasma buscándole pareja".

FOTO TOMADA DE INFO CATOLICA

Así como lo es, estas son las instrucciones para el ritual, hay que fabricar dos pequeñas figuritas, una de un hombre y otra de una mujer; la del hombre debe vestirse con ropa y atavíos de viaje, por otro lado, la de la mujer con un lujoso vestido rojo y púrpura, y un broche de oro en el pelo. Por si fuera poco, también es necesario tallar todo el ajuar: cama, silla, alfombra, una toalla, un ánfora y también un peine.

Una vez completa esta especie de escena de casa de muñecas hay que situar los dos muñecos hacia el sol con dos jarras de cerveza y encender incienso de enebro. La descripción paso a paso del ritual termina con una advertencia muy al estilo de la biblia o de una película de terror: "No mires atrás".

Finkel explica que el exorcismo encaja muy bien con el concepto de los fantasmas que se tenía hace 3.500 años. Los espíritus y los aparecidos eran comunes en aquellas culturas, pero no se les tenía por seres terroríficos, sino por almas perdidas a las que había que ayudar a cruzar al otro lado.

De ahí este tipo de rituales que en realidad tienen más de ayudar a los vivos a pasar página tras la pérdida de un ser querido que de auxiliar a fantasmas. Toda la investigación del Dr. Finkel sobre la tablilla se publicará el próximo 11 de noviembre en un libro titulado: "The First Ghosts: Most Ancient of Legacies".

