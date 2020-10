Los candidatos para ganar el Premio Nobel de Literatura 2020

Este jueves por fin se conocerá quién será el ganador de uno de los premios más importantes en el mundo literario.

De acuerdo con Infobae, el próximo 8 de octubre la Academia Sueca revelará el misterio y terminará con las especulaciones del Premio Nobel de Literatura.

Uno de los posibles nombres que se dirán el 8 de octubre en la ceremonia virtual es el de Joyce Carol Oates, la novelista estadounidense, ganó el Premio Cino del Duca en el mes de mayo, un galardón que suele pensarse como la "antesala del Nobel".

Joyce Carol Oates, es autora de "Blonde", "Infiel" y "Memorias de una viuda", entre otros libros, nació en Lockport, Nueva York, en 1938, y es opositora del gobierno de Donald Trump, por lo que su posible obtención del Premio Nobel de Literatura 2020, podría significar un posicionamiento político que repercuta en todo el ámbito literario.

Joyce Carol, ha escrito sobre el racismo estadounidense, las desigualdades sociales y la necesidad de reclamar por los derechos negados.

Jamaica Kincaid es el nombre de una autora nacida en Antigua y Barbuda en 1949, es una de las favoritas. "Autobiografía de mi madre" es tal vez su libro más conocido, pero también escribió "Annie John", "Lucy", "Mr. Potter", "Un pequeño lugar y Mi hermano", entre otros.

Jamaica Kincaid es profesora de estudios africanos y africanos-americanos en la Universidad de Harvard y fue elegida por la American Academy of Arts and Letters en el 2004.

El japonés Haruki Murakami no podía faltar en la lista, el escritor ha sido nombrado el "eterno candidato", se convirtió en un ídolo en su país; Kafka en la orilla (2002), elegida por The New York Times como la mejor novela del año; o "1Q84", que vendió un millón de ejemplares en un mes. Sin embargo, muchos aseguran que su constante aparición como candidato para el Nobel está más relacionada con su condición de best seller que con el clamor de la crítica literaria.

En la lista también destacan, el nigeriano Wole Soyinka y los sudafricanos Nadine Gordimer y J. M., Ngugi wa Thiong´o. Nuruddin Farah, Antjie Krog, Chimamanda Ngozi Adichie.

El periodista español Juan Cruz Ruiz, uno de los editores del diario español El País. Javier Marías, Antonio Muñoz Molina, Almudena Grandes, Juan Mayorga y Fernando Aramburu.

Los colombianos Fernando Vallejo y Juan Gabriel Vásquez. El venezolano Rafael Cadenas, el chileno Raúl Zurita y el cubano Leonardo Padura.

Entre los europeos destacan el rumano Mircea Cartarescu, el húngaro László Krasznahorkai, la rusa Liudmila Ulitskaya, la francesa Nina Bouraoui, la finlandesa Sofi Oksanen y el noruego Jon Fosse.

Finalmente, Maryse Condé, David Grossman, Don DeLillo, Michael Ondaatje, Ian McEwan, Joan Didion, Anne Carson y Margaret Atwood.

La Fundación Nobel anunció que aumentará en 111 mil dólares el premio a los ganadores del galardón y ahora ganará más de 1,1 millones, nueve años después de verse obligada a recortar el monto por motivos financieros. De este modo, para los ganadores del 2020 el cheque que acompañará al Premio Nobel será ahora de 10 millones de coronas.

(Ann Ventura)