Muere José Luis Ibáñez, dramaturgo y figura del teatro universitario en México; el director originario de la ciudad de Orizaba, Veracruz que nació en 1933, falleció este martes 4 de agosto de 2020 a los 87 años de edad. La Secretaría de Cultura informó del deceso, sin mencionar las causas.

Ibáñez debutó en 1955 en las temporadas de "Poesía en Voz alta", su trabajo lo llevó a montar "Las mariposas son libres", "El divino Narciso", "La muerte se va a Granada" y "La vida es sueño". José Luis formó parte de la primera generación de teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, su alma mater donde labraría un largo y fructífero camino como docente y creador.

Pero fue la crítica de teatro Olga Harmony quien en su libro Ires y venires del teatro en México sostenía que José Luis Ibáñez era un maestro "de la dicción en verso de las obras de los Siglos de Oro y que a él acuden muchos actores ya formados para aprender los secretos no sólo del bien decir estos dramas, sino también para desentrañar su más recónditas metáforas".

En su cuenta de Twitter, Alejandra Frausto expresó su condolencias a la familia. Destacó la labor de José Luis Ibáñez como traductor, decano del teatro universitario.

Por su parte, la cuenta de Twitter de Cultura UNAM compartió parte de una entrevista que Ibáñez concedió a la Revista de la UNAM, en la que recuerda el origen de Poesía en Voz Alta, el colectivo en que colaboró junto a Octavio Paz, Carlos Fuentes, Elena Garro y Juan José Arreola, entre otros, entre 1956 y 1960.

Quisiera responder de un modo que no entrañe ninguna intención crítica, que no podría yo tener, pero responder con todos los riesgos diciendo que como en muchas cosas en que uno participa, como su propia vida, su organismo, uno no tiene muchas veces conciencia de lo que está haciendo, y algunas veces hasta es deseable no tenerla, sobre todo en actos de amor.

"Es el caso de una actividad teatral que sucedió ya hace muchos años, en la que nos unió no un saber, no una conciencia, no un postulado como cuando hay un grupo que se integra porque alguien propone una cosa, sino un imán que nos atrajo, como lo comprobaría el hecho de que somos todos de muy diversas extracciones y caminos y como también lo prueba el hecho de que, pasando ese contacto de entusiasmo, cada quien se fue por su lado y no permaneció, como quizá no le correspondía.

A partir de eso, lo que quisiera expresar es la conciencia que tengo después del hecho, y que es como haber tenido, si se puede ejemplificar así, un sueño muy recordable al que regresa uno para encontrar el hilo de estas experiencias, pero que probablemente vistas desde este lado y a esta distancia, puede que sean falsas, ¿no? Por una parte, ninguno de nosotros sabía bien lo que estaba haciendo, y quizá esa sería la característica fundamental: la de no saber.

¿Qué es la vida? Un frenesí / ¿Qué es la vida? Una ilusión, / una sombra, una ficción, / y el mayor bien es pequeño: / que toda la vida es sueño, / y los sueños, sueños son. Calderón de la Barca



Sus palabras son reflejo de su pensamiento. Un curioso eterno, ese fue José Luis Ibáñez.

De igual forma, Morris Gilbert escribió @morrisgil: "Enterándome ahora con gran pena del fallecimiento de mi maestro y gran director José Luis Ibáñez. Mis condolencias a su familia y a mi amor teatral de hoy, por supuesto para él, de todo corazón. Fue un gran personaje José Luis extrañaré nuestras pláticas y su sabiduría, que era mucha!".

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura publicó: "Expresamos nuestra solidaridad con la familia del maestro José Luis Ibáñez, decano del teatro universitario, conocedor del teatro clásico y maestro de muchas generaciones. La escena nacional está de luto. Descanse en paz".

Expresamos nuestra solidaridad con la familia del maestro José Luis Ibáñez, decano del teatro universitario, conocedor del teatro clásico y maestro de muchas generaciones. La escena nacional está de luto.



(Imelda Téllez)