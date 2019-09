Muere Robert Frank, el célebre fotógrafo, peregrino y forastero en la tierra

Esta mañana nos levantamos con la terrible noticia de que el fotógrafo documentalista Robert Frank había fallecido a los 94 años de edad en la ciudad de Inverness (Escocia, Reino Unido).

De acuerdo al periódico The New York Times, la muerte de uno de los fotógrafos más influyentes del siglo XX fue confirmada por el galerista Peter McGill, que representó las obras de Frank desde 1983.

LOS SECRETOS MEJOR GUARDADOS DE JORGE LUIS BORGES PARA CELEBRAR SUS 120 AÑOS

Robert Frank nació en 1924 en Suiza y se instaló en E U, a los 23 años.

Su obra más conocida es el libro de fotos "The Americans", que contiene fotografías en blanco y negro tomadas durante los viajes que realizó por el país norteamericano a mediados de la década de 1950.

Además de varios libros de fotos, Robert Frank también dirigió películas como "Me and My Brother" o "Pull My Daisy".

A principios de la década de 1970, Robert Frank fue el autor de las fotografías de la portada del álbum del grupo Rolling Stones "Exile on Main Street".

¿QUIÉN ES SIRI HUSTVEDT, PREMIO PRINCESA DE LAS LETRAS 2019?

Posteriormente la banda británica le pidió que filmara un documental sobre su gira de 1972, misma que fue titulada como: "Cocksucker Blues" y es considerada como su filme más conocido.

auc