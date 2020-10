"OCCIDENTALMENTE", un viaje de arte por el mundo con 12 artistas

El artista zacatecano nacido en la Ciudad de México, Jorge Ismael Rodríguez Lopez de Lara, habló con YoSoTú sobre el Festival Latinoamericano de Performance Art Virtual, "OCCIDENTALMENTE" que se llevará a cabo del 10 al 12 de octubre. La fecha fue elegida por el artista y productor Hector Canonge, la cual coincide oportunamente con el denominado "descubrimiento de América".

"OCCIDENTALMENTE" exhibirá de manera virtual el trabajo de 12 artistas latinoamericanos que proponen a través de sus trabajos, una reflexión sobre los procesos de actualización y revisión histórica, considerando posturas poscoloniales, descolonizantes, neoindigenistas y emancipatorias presentes en nuestra contemporaneidad.

López de Lara dio detalles interesantes sobre su performance titulado "El punto de fusión simbiótico", una aventura que realizará en los canales de Xochimilco y que será transmitida en tiempo real.

El artista destacó que uno de los principales objetivos es que los espectadores vivan el momento: "Será una aventura interesante, a mí me parece audaz y riesgoso, y justamente por eso quise participar en ella, porque vamos a estar a expensas de lo que ocurra, porque de alguna manera es uno de los valores fundamentales del performance; el performance se vive en el momento y ocurren cosas que uno calcula, que enriquecen siempre para bien o para mal la propuesta del autor. Es como volver al estado puro del Performance".

Jorge señaló que estamos en una época en la que los artistas graban sus performances y los suben a alguna plataforma para que la gente pueda disfrutar del espectáculo y es justo eso lo que a él más le interesó al unirse al "OCCIDENTALMENTE", Festival Latinoamericano de Performance Art Virtual.

También destacó que el mundo se encuentra en la búsqueda de marcar sus diferencias, mas no las similitudes, todo esto como una forma para hacernos notar como individuos únicos.

"Ahora que vamos a festejar el 12 de octubre (Día de la Raza) es un momento bien controvertido. Hay movimientos indigenistas muy poderosos y con razones sólidas que dicen que no se puede festejar el día en que inició la masacre, el día que inicio la destrucción de la cultura americana, y es válido y congruente. Por otro lado, yo creo que el punto de inflexión sería saber quiénes somos desde la diferencia, pero no buscando en cualificar estas diferencias, es decir: yo soy bueno porque soy y tú eres malo porque no eres yo, como abaratando", puntualizó.

Jorge Ismael Rodríguez describe su pieza como "un recorrido hacia mi interior; es como aprovechar el pretexto, la coyuntura para hacerme preguntas profundas, para verme a mí desde mis distintas calidades genéticas". Para conseguir eso, y poder transmitir todos esos sentimientos a las personas, el artista realizará un viaje de su casa a Xochimilco con su performance.

"Este pedacito de este breve trayecto está dentro del marco occidental absoluto, automóviles, ropa, formatos, música que oye. Voy a llegar al embarcadero y me voy a encontrar con esta maravilla de multitud de trajineras, con sus copetes que recuerdo que estaban llenas de flores y que, aunque ahora están pintadas, son evocadoras de ese México naciente que me tocó vivir; el México de los sesentas, y después arriba de la trajinera voy a poner música y leer un libro, haciendo un recorrido de música y textos por las características que me han formado", describió López de Lara con gran pasión.

El artista se dijo orgulloso de poder compartir su performance con personas de cuatro o cinco países distintos, principalmente porque son ellos los que expondrán en este evento un poco de nuestra cultura. "De alguna manera el llevarlos a Xochimilco, es llevarlos a una parte profunda, es una parte que a lo mejor no tienen en su memoria, y a lo mejor este viaje y este recorrido sirve para convidarles algo mágico que tenemos de lo ancestral".

Cabe destacar que Xochimilco es un lugar no solo turístico, sino con gran valor emocional para todos los mexicanos ya que, con tan solo mencionar su nombre, vienen a nuestra mente recuerdos de alguna tarde de domingo con nuestras familias o amigos.

Una de las características que debemos resaltar, es que el Festival Latinoamericano de Performance Art Virtual, "OCCIDENTALMENTE". Se realizará de forma virtual y en tiempo real, debido a la pandemia mundial por el coronavirus, la cual también es un reflejo de la desesperación de los artistas por trabajar después de seis meses de que la industria del entretenimiento se detuviera.

Al cuestionarle su decisión por participar en este evento, Jorge Ismael Rodríguez Lopez de Lara respondió que lo hizo porque es una reflexión interna, para impulsar el trabajo de otros artistas y para salir de la cueva.

"Respeto y quiero a Héctor Canonge, considero es uno de los audaces pensadores del sector. También porque los artistas estamos desesperados por trabajar, estamos en un momento terrible y a los primeros a los que ya no nos dieron permiso de trabajo fue a los artistas. Estamos como en un saco amarrados, entonces, de repente este pretexto para salir y hacer la obra en donde el único permiso que se requiere es el de uno mismo para salir de la cueva; eso es lo que me convence, pero es una reflexión de mi interior".

Por último, López de Lara hizo una extensa invitación al público para apoyar el arte y disfrutar del "OCCIDENTALMENTE".

"Quiero invitarlos para que abran su mente a través de la pantallita de la computadora, que se den chance de pasar de las juntas cotidianas y de las obligadas reuniones por zoom, para tener un viaje al mundo en unas pocas horas desde la locura creativa de doce artistas".

ARTISTAS SELECCIONADOS

Yamila Gabriela Glardon (Argentina), Jefferson Skorupski (Brazil), Zheyra Sofía Vera Castillo (México), Andrez Olmos Guillen (Bolivia), Kareen Lorena Labbé Weber, MURTA (Chile), Salomé Cosmique (Colombia), Ariadna Pastorini (Uruguay), Arturo Herrera aka Toña (Honduras), Jorge Ismael Rodríguez Lopez de Lara (México), Laura Elizabeth Victory (Argentina), Marcelo Angelo Díaz Tapia (Chile) y anarkolab (Brasil).