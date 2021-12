"Papá está en la Atlántida", la obra que retrata la importancia de la familia

La puesta en escena "Papá está en la Atlántida" narra la historia de orfandad y solidaridad de dos hermanos que emprenden un viaje para buscar a su padre en los Estados Unidos. Cuando muere su abuela, quien los cuidaba en una zona rural, los hermanos son enviados a vivir con unos familiares al noroeste de México. Al no poder adaptarse a su nuevo entorno, cruzan la frontera a través del "Gran Desierto de Altar" de Sonora, en busca de sus destinos y de un nuevo porvenir.

La obra de teatro "Papá está en la Atlántida" es una adaptación teatral del libro homónimo del narrador y dramaturgo mexicano Javier Malpica.

"Papá está en la Atlántida" de la compañía teatral "Los Pinches Chamacos" se estrenó en 2018 y se ha presentado en España, Argentina, Bolivia y ha realizado varias giras en México.

La desintegración familiar, la orfandad, el desarraigo, la migración son temas que aborda la obra "Papá está en la Atlántida", uno de los textos más importantes de la dramaturgia mexicana del siglo XXI.

Javier Malpica nos convoca a transformar escenarios de violencia por espacios de convivencia, nos invita a poner la mirada en el fenómeno de la migración para recordarnos que todos de alguna manera somos el resultado social de una migración, señala la compañía teatral Los Pinches Chamacos.

En entrevista con YoSoiTú, Esteban Castellanos, director de la obra "Papá está en la Atlántida", contó que antes de pensar en el tema de la migración global quiso destacar el significado y la importancia que tiene la familia en nuestras vidas.

Antes de pensar en el tema de la migración, de los personajes o del tema de la migración global que se está llevando a cabo en este momento en nuestra frontera sur. Lo primero que nos surgió fue escenificar este texto de Javier Malpica, la importancia que hay en nuestras vidas sobre el significado de la familia, sobre el significado que tiene en nuestras vidas de tener una familia.

Fue una necesidad de compartir con el público que al final del día todos los seres nos vamos quedando huérfanos, todos vamos a quedar huérfanos de padre y madre, vamos a ir perdiendo a cada uno de nuestros familiares en la vida. Eso nos hizo sentir la fuerza del texto dramático nos hizo mirar a nuestro pasado a nuestra infancia a rememorar a nuestros seres que ya fallecieron.

Durante el proceso, Esteban Castellanos narró que tuvo una epifanía al darse cuenta de que también viene de una familia que emigro del campo a la ciudad, como muchas familias que habitan en nuestro país y en el mundo.

En mi caso yo que dirijo la obra y que también actuó, me surgió una epifanía y me di cuenta de que también procedía de una familia que también era migrante y no me había dado cuenta, aunque lo sabía, pero no era consciente que mis padres migraron del campo a la Ciudad de México y después empezar esa epifanía se empezó a volver más amplia. La mayoría de mi familia oaxaqueña se fue a Estados Unidos a buscar una estabilidad económica ni siquiera se fueron buscando el llamado sueño americano, se fueron porque vieron la posibilidad de ganar dinero y generar un patrimonio.

Esteban Castellanos destacó que más allá de tocar el tema de la migración "Papá está en la Atlántida" se volvió un proyecto personal.

Este texto de Javier Malpica se volvió un proyecto personal, ya no era una obra que había escrito un autor en 2005, y que otros directores lo había llevado a escena. Ya no se volvió un proyecto que hablaba de la migración, que en verdad lo empezamos a trabajar porque nos invitaron a una jornada de migración en una institución que se llama IBBY México que se dedica al fomento a la lectura para niños y jóvenes; aquello se volvió un proyecto que tiene repercusión en toda la trayectoria de mi vida y eso nos llevó a hacer la puesta en escena.

LA IMPORTANCIA DE TOMAR CONCIENCIA SOBRE EL TEMA DE LA MIGRACIÓN

Como compañía teatral decidieron tomar conciencia y reflexionar sobre el paso de las caravanas migrantes que cruzan por la frontera sur de México.

Sobre la marcha cuando ya teníamos montada la obra empezamos a tomar conciencia como grupo de teatro, reflexionar, a poner en la mesa el tema del debate, socializar la temática de la migración, qué pasa con las personas que se van a buscar a sus familiares a Estados Unidos o a otro país. A la par vienen estas masivas caravanas que se empiezan a dar en el sur de la frontera.

Nosotros estrenamos la obra en 2017, hemos visto como el fenómeno de la migración va tomando cada vez más fuerza y el texto a la par va tomando más fuerza. Muchos de estos hermanos migrantes van en busca de sus familias, otros en busca de fortuna, patrimonio y otros huyendo de la violencia, todo eso está en el texto de Papá está en la Atlántida.

LA MIGRACIÓN COMO UN FENÓMENO SOCIAL Y CULTURAL

"Papá está en la Atlántida" hace una profunda reflexión sobre como la migración es un fenómeno social y cultural que enriquece a México.

Queremos invitar al público a pensar que todos somos migrantes o venimos de familias migrantes, la migración es un fenómeno cultural que ha venido a transformar a enriquecer el patrimonio cultural de un lugar, nuestros países, nuestra cultura no sería lo mismo sin las migraciones que conforman la riqueza de nuestro país.

GENERAR EMPATÍA CON EL PÚBLICO ANTE EL TEMA DE LOS MIGRANTES EN MÉXICO

"Papá está en la Atlántida" quiere generar empatía con el público para que no se perciba a los migrantes como "invasores", Esteban Castellanos destacó la migración está transformando el entorno en el que estamos viviendo.

Queremos generar empatía con el público que no vean a los migrantes que vienen a invadir, agredir, también hay una migración selectiva que tiene que ver con la discriminación. Las caravanas están transformando nuestro entorno, cada vez hay más migrantes de otras nacionalidades que viven a nuestro alrededor, el mundo se está transformando y nuestra ciudad está cambiando debido a la migración.

"PAPÁ ESTÁ EN LA ATLÁNTIDA" SE HA PRESENTADO EN CIUDADES FRONTERIZAS DE MÉXICO Y EN CIUDADES DE ESTADOS UNIDOS

"Papá está en la Atlántida" se ha presentado en ciudades fronterizas de México como Tijuana, Ciudad Juárez, Reynosa, además, de festivales de teatro, ferias de libros y ciudades de Estados Unidos.

Es algo que nos gustaría hacer, lo que hemos podido hacer es presentarla en Tijuana, Ciudad Juárez, en Reynosa, en ferias de libros, festivales de teatro, programas escolares, hemos podido trabajar con ellos, somos una compañía que produce obras de autores nacionales para el público juvenil.

FOTO CORTESÍA



Hace poco estuvimos en el festival hispano de Miami, estar en una ciudad de migrantes, con un tema migrante no solo genera una empatía para ellos a nosotros también nos enriquece porque estamos en un panorama de una ciudad que se está transformando o que ha cambiado en Estados Unidos donde la mayoría de sus ciudadanos son migrantes latinoamericanos, los estadounidenses han tenido que aprender a hablar español por necesidad o por gusto.

FOTO CORTESÍA

Nos interesa que el espectador conozca que significa migrar, que significa para las familias abandonar su lugar de origen para trasladarse, buscar a sus seres amados, buscar una mejor vida en otro lugar. Queremos que el público tome conciencia, que mire más allá de lo que los medios de comunicación, redes sociales, la satanización de los migrantes.



Esteban Castellanos comentó que les gustaría que "Papá está en la Atlántida" se presentara en alguna casa para migrantes o en zonas rurales, desafortunadamente carecen de presupuesto para llevar la puesta en escena.

No es fácil que el público pague su boleto y que a nosotros nos genere ingresos, en estos momentos la cultura no es el mejor lugar donde uno pueda tener una vida digna, tener trabajo digno y poder compartirlo con esos públicos.

No es un público que esté consciente de tener derechos culturales, como en muchas ciudades donde no existe la programación cultural, no saben que tienen derecho y acceso a la cultura, llevar una obra de teatro implica una serie de gestiones gubernamentales. Carecemos de poder llevar nuestra obra a zonas rurales, nunca hay un presupuesto para eso. Sería importante que sepan que tiene derechos humanos, culturales para que las artes le den una visión más amplia.

FOTO CORTESÍA

Esteban Castellanos lamentó que durante la pandemia de covid-19 el gobierno federal no apoyó al arte y a la cultura, el director destacó que las familias han sido un pilar fundamental para poder superar la adversidad.

Esteban Castellanos enfatizó que "Papá está en la Atlántida" está hecha como si fuera una artesanía, porque con pocos elementos escenográficos invitan a los espectadores a desarrollar sus capacidades imaginativas, la puesta en escena está hecha con mucha pasión y dedicación.

Es una obra que está hecha como una artesanía, con pocos elementos escenográficos, está hecha con hojas, con tierra, con mucha pasión, mucha dedicación, muchas horas de trabajo, con mucha imaginación y poesía. Queremos que el espectador pueda desarrollar sus capacidades imaginativas; al final con una mesa, las hojas, la luz y dos actores en escena, esos elementos van a construir una historia y una travesía de los personajes.

Es una obra que está hecha como una artesanía porque tiene nuestro sello particular, nuestra manera de ver el mundo, de ver las artes escénicas y está plagada de nuestros seres que ya trascendieron, eso hace especial a la obra, cuando el público la ve siente empatía con lo que está sucediendo, que rememoren su historia de vida a través de los personajes, es una obra entrañable. Están viendo con pocos elementos un viaje imaginario a través de la Atlántida, eso es lo que hace atractivo al proyecto, casi no hay escenografía, sin embargo, pueden ver esa travesía por la que viajan los personajes.

A cuatro años de haber estrenado "Papá está en la Atlántida", Esteban Castellanos afirmó que la obra ha evolucionado, porque en 60 minutos el público disfruta de un viaje en el tiempo y en el espacio sin ayuda de la tecnología, pues todo es de manera más artesanal.

FOTO CORTESÍA

Esteban Castellanos destacó el gran trabajo de sus compañeros el actor Erick Israel Consuelo y de Alma Curiel asistente de dirección y fotografía.

En 2022, la compañía teatral "Los Pinches Chamacos" estrenará la puesta en escena "El Despertar del Zombie" de Javier Malpica bajo la dirección de Esteban Castellanos.