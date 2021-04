Portó traje de charro, conoció Bellas Artes; las visitas del Felipe a México

Los mexicanos son alegres. Me di cuenta por la forma festiva en que actuaban en las vallas, por la música —que no tuve oportunidad de escuchar bien— y por el bullicio, declaró la Reina Isabel II. Por su parte, el Felipe bromeó con reporteros sobre cómo en esta ocasión no podría jugar polo: Ahora no hay tiempo. Esta visita es oficial y el horario está completo, publicó en aquel entonces el periódico El Universal.