¿Qué era la Generación de La Ruptura a la que perteneció Vicente Rojo?

Vicente Rojo Almazán, falleció este miércoles a tan solo unos días de haber cumplido 89 años de edad, el artista plástico abstracto, diseñador, figura fundamental del arte mexicano en el siglo XX y creador de un legado gráfico indeleble en la vida pública de México; perteneció a la Generación de La Ruptura, en la que los artistas más jóvenes se negaban a obedecer a los viejos y seguir sus cánones.

FALLECE VICENTE ROJO, MIEMBRO DE LA GENERACIÓN DE LA "RUPTURA"

LA GENERACIÓN DE LA RUPTURA

En el México de los años 50, se quería sacudir cualquier vestigio revolucionario. Atrás quedaba el país del sombrero y los caudillos. El presidente Miguel Alemán, el famoso Cachorro de la Revolución, trajo consigo aires modernizadores que se tradujeron en promesas de estabilidad económica y prosperidad para la naciente clase media. Era una nación renovada: las familias bebían Coca-Cola, los jóvenes bailaban rock and roll y los comerciales radiofónicos anunciaban productos que, hasta hace pocos años, sólo era posible conseguir con el vecino país del norte. México comenzaba un cambio.

Pospsupuesto que el mundo del arte no quedó exento. Los artistas más jóvenes se negaban a obedecer a los viejos y seguir sus cánones. El Muralismo de Diego Rivera, José Clemente Orozco o David Alfaro Siqueiros, los grandes portentos que había dejado la Revolución, les parecía obsoleto, chovinista y monótono. ¿Para qué pintar la lucha revolucionaria si ésta ya había terminado hace una década? ¿Para qué pintar indígenas entre alcatraces cuando en la vida real seguían siendo segregados culturalmente? ¿Por qué hablar de política en los lienzos? ¿Por qué toda obra debe ser monumental, digna de colocarse en edificios de gobierno o plazas públicas?

Esas fueron algunas de las preguntas que se formularon los artistas de la Generación de la Ruptura, uno de cuyos máximos representantes fue Manuel Felguérez, conocer el pensamiento de su camada resulta vital para comprender su relevancia en la plástica iberoamericana. Porque Felguérez fue un transgresor desde sus primeros años como alumno de Ossip Zadkine, el gran cubista con quien descubrió, en París, que la pintura también tenía mucho de arquitectura y escultura. Por eso gran parte de la obra de Felguérez es tridimensional.

La Ruptura miró hacia afuera, allá donde todas las nacientes expresiones de arte comenzaban a reflejar el entorno, la nueva realidad, eran una oda ideológica a derrocar.

VICENTE ROJO, SU LEGADO ARTÍSTICO EN LAS PORTADAS DE MÁS DE 900 LIBROS

El mote de la Generación de la Ruptura, fue impuesto por la gran crítica de arte, Raquel Tibol, aun cundo dicha generación de artistas que lo conformaron no lo aceptó del todo.

INTEGRANTES DE LA GENERACIÓN DE LA RUPTURA

Se considera miembros de esta oleada a Manuel Felguérez, José Luis Cuevas, Pedro Coronel, Alberto Gironella, Fernando García Ponce, Beatriz Zamora, Arnaldo Coen, Juan Soriano y Roger Von Guten, por su puesto el propio Vicente Rojo. De todos ellos, solo sobrevive viven Arnaldo Coen.

"NACÍ DE NUEVO CUANDO LLEGUÉ A MÉXICO"

Vicente Rojo encontró en México, libertad e inspiración. Como parte de una crucial generación de españoles exiliados en México tras los horrores de la Guerra Civil primero y la dictadura militar del franquismo después, Vicente Rojo llegó a México en 1949:

"México fue una influencia definitiva. Yo nací de nuevo cuando llegué a México, me cambió totalmente el panorama, me parecía un país muy luminoso".

A diferencia de los años grises de la guerra y el franquismo, en México descubrió la luz: "Venir en realidad a México significó encontrar una luz muy poderosa y sobre todo un conjunto de figuras, de personas, amigos; yo he tenido la suerte de trabajar siempre muy bien acompañado, eso es lo que me ha dado la posibilidad de hacer mi trabajo. La luz que yo descubrí o conocí cuando llegué a México es algo que me sigue iluminando, y ésa ha sido la base para poder hacer mi trabajo".

(Imelda Téllez)