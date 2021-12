¿Quién era Joan Didion, a quién se le atribuye el "nuevo periodismo"?

Hace unas horas se reveló que la escritora Joan Didion, icono de la literatura estadounidense murió hoy jueves 23 de diciembre a la edad de 87 años en su casa de Manhattan.

Joan Didion de 87 años, fue conocida por sus penetrantes ideas y discreto glamour, también se le atribuye haber introducido el "nuevo periodismo", es reconocida junto a otros periodistas como Tom Wolf, Nora Ephron y Gay Talese.

Cabe señalar que Didion ha sido mencionada durante años como candidata al Premio Nobel de Literatura.

En los Estados Unidos, fue una famosa novelista y periodista. "Una de las voces literarias más importantes de las últimas décadas", "Una de las mejores prosistas contemporáneas de nuestro país", "La ensayista más importante" - escribió sobre ella en la prensa estadounidense.

En Polonia, se ganó el corazón de los lectores con una colección de informes sobre Estados Unidos en la década de 1960: "Drifting to Bethlehem" (publicado por Cyranka, traducido por Mikolaj Denderski). En él escribe sobre la contracultura, San Francisco, las drogas, el asesinato, los maoístas de California, la podredumbre de Hollywood, los tontos sin un centavo, una clase media perezosa, el amor y el Valle de la Muerte.

En Estados Unidos, fue uno de los libros de no ficción estadounidenses más importantes. "Didion no trata de exponer a los héroes, sino de comprenderlos. Escribe sobre estrellas de cine, millonarios, víctimas de asesinato, entusiastas del ácido ingenuo, ideólogos o snobs de la élite hawaiana de tal manera que no parecen ni malvados ni encantadores". pero vivos: perdedores, y a menudo hermosos, a su manera lamentable ... Un espectáculo poco común ", The New York Times Book Review.

Su "Año del pensamiento mágico" (publicado por la editorial Relacja, traducido por Hanna Pasierska) es una historia sobre el duelo por la muerte de su esposo y la enfermedad de su hija . El libro ganó un Premio Nacional del Libro y fue nominado para un Premio Pulitzer y el Premio del Círculo Nacional de Críticos de Libros. También figura entre los 100 libros más importantes que debe leer en su vida. "Didion observa con mucho cuidado las experiencias más extremas de su vida, analizando sus propios sentimientos y reacciones, y su hermosa y precisa narrativa toca el significado universal de estas vivencias " - anuncia el libro Relacja.

La editorial Relacja publicó una colección de textos icónicos de Joan Didion de 1968 a 2000, "Te diré lo que pienso", que trata temas que se han convertido en el sello distintivo de su escritura a lo largo de los años: la mujer, la prensa, la política y la autorreflexión . "Estos artículos y ensayos perspicaces, conmovedores y, en ocasiones, proféticos dan una idea de la mente brillante de uno de los escritores contemporáneos más importantes": un libro anunció que los editores de "Vogue", "TIME", Bustle y "The New York Times "han reconocido como los más esperados en 2021

¿Quién fue Joan Didion?

Joan Didion nació en 1934. Se crio en Sacramento, California. Debido al trabajo de su padre como soldado profesional, toda la familia se mudó mucho y Joan no iba a la escuela con regularidad. No se sentía segura en compañía, se consideraba una forastera. Los libros y sus primeros intentos de escritura, ya realizados a la edad de cinco años, ayudaron a la niña a abrirse y superar sus miedos.

Le encantaba leer. Devoró todos los libros, periódicos y folletos que pudo conseguir. Visitaba con frecuencia la biblioteca, donde pedía prestados, con el consentimiento por escrito de su madre, también libros para adultos.

Periodista de culto e intelectual

Joan Didion fue valorada como periodista en los años 70 y 80. Incluso fue considerada una figura de culto.

Después de casarse con Dunne y regresar al oeste de Estados Unidos, vivió en una casa en decadencia en Los Ángeles, en un vecindario lleno de músicos de rock que soñaban con actuar y traficantes de drogas. En este difícil paisaje, Didion buscó inspiración, lo que dio como resultado piezas destacadas en un estilo de no ficción.

Pronto, la escritora se incorporó a la corriente del Nuevo Periodismo, donde se encontró entre los autores eminentes de Estados Unidos, como Tom Wolfe o Norman Mailer. Su estilo peculiar y distintivo también fue moldeado por los logros de, entre otros Conrad o Hemingway.

Didion cambió su lugar de residencia muchas veces. Las migraciones ayudaron al escritor a redescubrir la realidad. Las observaciones en profundidad se convirtieron en la base para la creación de trabajos posteriores, que preparó con gran cuidado y determinación. "El estilo es carácter" es una de las citas más famosas de Joan. Se relaciona principalmente con ella misma: tanto su estilo de vida como su estilo literario se describieron como "minimalistas, elegantes y algo geniales".

(Azucena Uribe)